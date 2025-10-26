Assalto ao Museu do Louvre. Dois suspeitos detidos

A polícia francesa deteve, na noite de sábado, 25 de outubro, dois suspeitos de terem assaltado o Museu do Louvre, em Paris, há uma semana. Um deles foi detido no aeroporto Charles de Gaulle, em Roissy quando se preparava para embarcar num voo com destino à Argélia; o outro foi detido em Seine-Saint-Denis, na região de Paris.Segundo informações da televisão BFMTV, os dois detidos, com cerca de 30 anos, já são conhecidos das autoridades. Ambos os homens foram detidos por crime organizado e associação criminosa.O Le Fígaro diz que as joias roubadas, avaliadas em 88 milhões de euros, ainda não terão sido recuperadas.O assalto ao Louvre aconteceu no domingo de manhã e foi levado a cabo por quatro indivíduos, que precsou de poucos minutos para entrar na Galeria de Apolo através de um elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar as joias preciosas, utilizando uma rebarbadora, e fugir com as peças.Em atualização.Novas imagens mostram fuga dos assaltantes do Museu do Louvre (veja o vídeo).Quatro assaltantes, oito joias roubadas e uma coroa com mais de 1300 diamantes deixada para trás. O que se sabe do assalto ao Louvre