Deputados finlandeses acusam espiões russos de entrarem nas suas casas e defecarem

Cerca de vinte deputados finlandeses denunciaram que lhes entraram em casa e defecaram nas suas casas de banho, noticiou o jornal britânico The Telegraph, notando que os representantes apontam o dedo a um plano de intimidação da Rússia.

Para o deputado Ben Zyskowicz, membro do Partido de Coligação Nacional (parte do governo de centro-direita), estas ações são "uma forma dos serviços de espionagem russa mostrarem que as pessoas estão a ser vigiadas", sendo "uma forma de criar confusão ou preocupação", explicou.

De acordo com o jornal, a tática de entrar em casa de pessoas visadas é conhecida e já foi usada pela espionagem russa no passado. Depois de entrarem, os espiões mexiam em objetos, abriam janelas e até ligavam alarmes para incomodar e intimidar.

E a tática de defecar ou urinar nas casas de banho, indica o Telegraph, também tem historial. Em 2023, num podcast do Wall Street Journal, foi noticiado que um agente dos serviços secretos russos defecou na mala de um oficial norte americano na Rússia.

Estes incidentes, segundo o presidente do parlamento finlandês, Jussi Halla-aho, já são de um "número significativo", tanto que valeram a abertura de uma investigação. De acordo com a Reuters, que acompanhou as declarações do responsável, nada foi furtado nem partido mas que houve "sinais de invasão" da casa.

Na semana passada, quando os casos de invasão das casas foram denunciados, o presidente finlandês, Alexander Stubb, sublinhou que "um ataque a um deputado é um ataque à democracia".

"Não deve ser permitido nem aceite sob nenhuma forma", disse à televisão finlandesa Yle, tendo também reforçado que apoia "todos os deputados".