Finlândia suspeita que avião russo tenha violado o seu espaço aéreo

O Ministério da Defesa da Finlândia revelou hoje que suspeita que um avião russo tenha violado o espaço aéreo do país hoje à tarde.

"Qualquer violação presumida do espaço aéreo é levada a sério. Está em curso uma investigação", disse o ministro da Defesa finlandês, Antti Häkkänen, em comunicado.

O incidente terá tido lugar a oeste do Golfo da Finlândia e os guardas de fronteira estão a conduzir a investigação, segundo o ministério.

Episódios semelhantes já ocorreram neste país nórdico, que partilha uma fronteira de 1.340 quilómetros com a Rússia.

Em maio e junho, dois aviões militares russos foram suspeitos de violar o espaço aéreo finlandês, perto de Porkkala e da costa de Porvoo, a leste da capital do país, Helsínquia.