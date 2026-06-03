O ministro Ville Tavio falou com o DN na embaixada da Finlândia em Lisboa.
O ministro Ville Tavio falou com o DN na embaixada da Finlândia em Lisboa.FOTO: Leonardo Negrão
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“Finlândia nunca interrompeu a preparação após a II Guerra Mundial. Mas invasão da Ucrânia foi um alerta”

De passagem por Lisboa, o ministro do Comércio Externo/Internacionalização e Cooperação da Finlândia, Ville Tavio, falou ao DN sobre o impacto das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente na economia finlandesa e na europeia, sobre o desafio de aumentar os gastos em defesa, sobre a adesão à NATO e sobre a cooperação com Portugal.
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