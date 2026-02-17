Depois da Península Ibérica, série de tempestades atinge França. Emitidos alertas vermelhos devido a cheias

As autoridades francesas emitiram alertas vermelhos de inundações em três regiões, numa altura em que o país está a ser bastante afetado pelas consequências da tempestade Nils, com cheias em curso ou previstas nos rios Garonne, Maine e Loire. As águas das cheias inundaram casas e isolaram aldeias depois de o rio Garonne ter transbordado, tendo os hidrólogos avisado que a chuva está a cair em solos que atingiram níveis de saturação recorde.A Météo France informou que os alertas vermelhos de inundações permaneceriam em vigor esta quarta-feira em Gironde, Lot-et-Garonne e Maine-et-Loire, mas o número de regiões sob alerta laranja diminuiria de 14 para 12.A ministra da da Transição Ecológica, Monique Barbut, afirmou que o estado de emergência, necessário para agilizar os pedidos de indemnização junto das seguradoras, seria declarado assim que as cheias terminassem. “As pessoas que acompanham as questões climáticas há muito que nos alertam que eventos como este se tornarão mais frequentes. Na verdade, o amanhã chegou”, afirmou esta terça-feira a governante, um dia depois de visitar a região de Gironde, em declarações ao canal LCI. Lucie Chadourne-Facon, diretora da Vigicrues, o serviço francês de monitorização de cheias, explicou que a sequência de chuvas intensas foi “excecional” e que o solo está tão saturado que apenas 20 a 30 milímetros de chuva podem desencadear inundações. “Estamos a lidar com dois fenómenos paralelos”, disse à BFMTV durante o fim de semana. “O facto de ser um fenómeno generalizado significa que todos os pequenos rios que reagiram estão a desaguar em rios maiores e tudo se propaga. E, ao mesmo tempo, ainda estamos a contas com chuvas que reativam as cheias", prosseguiu.A Vigicrues indicou que estavam a ocorrer “inundações devastadoras” no rio Garona, a jusante de Agen, e que eram significativas nas regiões de Marmande e Gironde. Embora os níveis da água tivessem diminuído lentamente após os picos de precipitação no fim de semana, estavam novamente a subir na zona do baixo Garona. As autoridades esperam grandes inundações na tarde desta terça-feira no rio Maine, incluindo na cidade de Angers, e durante a noite no rio Loire, na região de Ponts-de-Cé. Espera-se que o nível da água continue a subir ao longo do dia de quarta-feira.As inundações em França ocorrem após a série de tempestades que atingiram Portugal e Espanha nas últimas semanas. Cá, 16 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias foram as principais consequências materiais do temporal. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas. A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo..Quatro mil empresas já reportaram danos de quase mil milhões de euros, diz ministro da Economia.Uma equipa de paliativos faz a diferença nas tempestades. “Não senti medo, senti conforto”, diz um dos doentes em Alcobaça \n