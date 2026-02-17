Leonardo Negrão
Sandro, era o único doente que tinha passado pela tempestade e que no momento da reportagem do DN se encontrava internado. Partiu no domingo.
Uma equipa de paliativos faz a diferença nas tempestades. “Não senti medo, senti conforto”, diz um dos doentes em Alcobaça

Uma médica, uma enfermeira e uma assistente social seguiam na estrada na manhã de 28 de janeiro. O destino era o local de trabalho, a Unidade de Cuidados Paliativos, da ULS da Região de Leiria. Mas o silêncio nas comunicações, após a depressão Kristin, lançou de imediato uma preocupação, os 12 doentes internados em Alcobaça. Quando chegaram, a água entrava nas instalações. E o que se passou a seguir jamais será esquecido.
