Delegação iraniana em Islamabad para negociações, com JD Vance a liderar comitiva dos EUA

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou com o presidente norte-americano sobre um "plano prático" para que seja reposta a circulação no estreito de Ormuz. Depois de se reunir com líderes de países do Golfo, Starmer revelou que teve uma conversa com Donald Trump, tendo transmitido a posição dos países da região. "Estes Estados do Golfo são vizinhos do Irão e, por isso, para que o cessar-fogo se mantenha, é necessário envolvê-los", afirmou o primeiro-ministro britânico no Qatar. Estes países do Golfo "têm opiniões muito firmes sobre o estreito de Ormuz", disse."Passámos a maior parte do tempo da conversa a discutir o plano prático que será necessário para garantir a navegação pelo estreito e o papel que o Reino Unido está a desempenhar", acrescentou, citado pela imprensa britânica.