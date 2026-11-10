David Van Reybrouck: “A escravatura não foi invenção europeia. O que foi invenção europeia foi a abolição da escravatura”

Em Congo, quis devolver a história do Congo ao povo congolês e, em Revolusi, analisa o colonialismo holandês na Indonésia. Por que razão continua a ser tão difícil para a Europa encarar de frente o seu passado colonial?

É uma boa questão. Porque o colonialismo costumava ser motivo de orgulho e agora tornou-se motivo de vergonha. É sempre fácil celebrar momentos nacionais, sejam vitórias ou derrotas. Mas quando é ambivalente, é mais complicado. O legado do colonialismo deixa sentimentos muito ambivalentes. Vemos que os países ainda estão a passar por etapas sucessivas que são paralelas de um país ao outro: primeiro há o orgulho, depois há a dor da partida, depois instala-se um longo período de silêncio e depois há uma nova geração que começa a questionar-se. E quando houve vagas migratórias, como na Bélgica após o genocídio no Ruanda, vieram muitos jovens africanos, agora são os seus filhos que estão a alimentar o debate sobre o que aconteceu. E espero sinceramente que isso continue a mudar. O que estamos a ver agora é que cada país está a começar a olhar para a sua maior colónia. Os Países Baixos estão de olhos postos na Indonésia, a Bélgica no Congo, a França na Argélia e a Inglaterra na Índia. Geralmente esquecemo-nos de todas as outras colónias. Só olhamos para a maior delas. Portugal olha provavelmente para o Brasil e não necessariamente para Timor-Leste, ou mesmo Angola. Essa é uma relação completamente diferente. E o que mais me impressiona é que o colonialismo do século XIX, o imperialismo do século XIX, é um fenómeno europeu. Hoje tudo está a europeizar-se, mas uma coisa permanece orgulhosamente nacional: a memória do colonialismo. Os belgas pensam nos belgas. Os portugueses pensam nos portugueses. Ainda não desenvolvemos um espírito verdadeiramente europeu. Em Bruxelas, existe o AfricaMuseum, perto da cidade de Tervuren. Eu sonho com um museu do colonialismo europeu.

Foi um museu polémico?

Sim, foi muito controverso. Penso que a dinâmica que leva um país a começar a confrontar o seu passado colonial nunca é fácil. Gera muitas emoções. Como quando um colono belga, um antigo colonizador, um senhor já idoso, me disse “não compreendo. Fui para lá com idealismo. Era um conceito nobre e agora é considerado algo vergonhoso.” Eu acho que temos de ser honestos e admitir que muitas pessoas foram para lá com um idealismo genuíno. Quando penso nas freiras, por exemplo, irmãs religiosas que dedicaram a sua vida a combater a fome, a educar, a trabalhar na área da saúde, penso num idealismo verdadeiramente admirável. Então surge a culpa, e aparecem as críticas. Precisamos de ter a sensatez de reconhecer que o idealismo individual é certamente importante, mas faz parte de uma estrutura maior. Os indivíduos podem ser idealistas, mas as instituições estavam fundamentalmente focadas no lucro económico. Essa é a questão central. E depois foi embrulhado em todo o tipo de retórica - missões civilizacionais, orgulho nacional, progresso partilhado e tudo o mais. Mas, originalmente, era uma empreitada económica baseada na exploração económica. A ideia era: há ali recursos baratos e mercados enormes. Então, vamos pegar nesses recursos, trazê-los para a Europa para os revender cá. É a ideia base.

O peso do seu passado colonial está a transformar a Europa numa potência nostálgica, que tem dificuldade em compreender o mundo que ajudou a moldar e em encontrar o seu lugar face, por exemplo, aos Estados Unidos e à China?

Está a perguntar se nós, europeus, estamos fixados no passado, com uma espécie de autoflagelação? Se enquanto outros olham para o futuro, nós detemo-nos no passado? Não estou convencido de que um continente que reconhece o seu passado se enfraqueça necessariamente. A Alemanha é a principal potência económica da Europa. É também o país que mais se dedicou à introspeção e à autorreflexão. Para mim, ter a coragem de olhar para o passado não é sinal de fraqueza; pelo contrário. Considero que precisamos de olhar para o retrovisor para avançarmos de forma mais eficaz no futuro. Mas o que vemos, por vezes, hoje em dia é uma fixação no retrovisor e uma autoflagelação constante. Não é, de todo, essa a minha abordagem. Pelo contrário, escrevi livros que tentam, com alguma serenidade, relatar o que se passou. Acho importante fazê-lo. Quando falamos de colonialismo, estamos sempre a falar de colonialismo histórico. O livro em que estou a trabalhar agora trata das alterações climáticas como uma forma de colonialismo contemporâneo. Este assunto raramente é discutido. Acho lamentável que o debate sobre o colonialismo seja muitas vezes reduzido a estátuas, nomes de ruas e manuais escolares. Bem podemos construir praças Patrice Lumumba em Bruxelas ou Agostinho Neto em Portugal, mas se os congoleses ou os angolanos sofrerem com o aquecimento global, estamos a tentar resolver um problema estrutural com alguns gestos simbólicos.

Na Bélgica o colonialismo está associado a Leopoldo II. Como é que os belgas olham para este seu monarca?

As conotações negativas em torno dele são enormes. De tal maneira que até procurei dar algumas nuances, o que nem sempre foi bem recebido. Na verdade, não foi feita nenhuma biografia científica séria sobre Leopoldo II desde os anos 1970. Houve alguns livros nos anos 90... Mas hoje, pesquisa-se na internet e temos Hitler, Estaline, Pol Pot e Leopoldo II. Eu diria que o pensamento histórico nem sempre é muito matizado. É verdade que houve uma tragédia total no Congo, não há dúvida disso. Mas a questão é o quanto o rei estava consciente disso. Atualmente, a narrativa predominante é esmagadoramente negativa. O colonialismo belga é verdadeiramente excecional porque começou com um projeto individual em 1885. O Congo era o projeto pessoal de Leopoldo II. Foi um projeto colonial que durou de 1885 a 1908. E só após grande pressão internacional é que o rei foi obrigado a desistir. E a Bélgica, contra a sua vontade, assumiu o projeto colonial. Havia alguns industriais que achavam que era ótimo, mas, de um modo geral, os belgas ficaram bastante incomodados com esta herança discutível.