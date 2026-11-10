David Van Reybrouck: “A escravatura não foi invenção europeia. O que foi invenção europeia foi a abolição da escravatura”
Em Congo, quis devolver a história do Congo ao povo congolês e, em Revolusi, analisa o colonialismo holandês na Indonésia. Por que razão continua a ser tão difícil para a Europa encarar de frente o seu passado colonial?
É uma boa questão. Porque o colonialismo costumava ser motivo de orgulho e agora tornou-se motivo de vergonha. É sempre fácil celebrar momentos nacionais, sejam vitórias ou derrotas. Mas quando é ambivalente, é mais complicado. O legado do colonialismo deixa sentimentos muito ambivalentes. Vemos que os países ainda estão a passar por etapas sucessivas que são paralelas de um país ao outro: primeiro há o orgulho, depois há a dor da partida, depois instala-se um longo período de silêncio e depois há uma nova geração que começa a questionar-se. E quando houve vagas migratórias, como na Bélgica após o genocídio no Ruanda, vieram muitos jovens africanos, agora são os seus filhos que estão a alimentar o debate sobre o que aconteceu. E espero sinceramente que isso continue a mudar. O que estamos a ver agora é que cada país está a começar a olhar para a sua maior colónia. Os Países Baixos estão de olhos postos na Indonésia, a Bélgica no Congo, a França na Argélia e a Inglaterra na Índia. Geralmente esquecemo-nos de todas as outras colónias. Só olhamos para a maior delas. Portugal olha provavelmente para o Brasil e não necessariamente para Timor-Leste, ou mesmo Angola. Essa é uma relação completamente diferente. E o que mais me impressiona é que o colonialismo do século XIX, o imperialismo do século XIX, é um fenómeno europeu. Hoje tudo está a europeizar-se, mas uma coisa permanece orgulhosamente nacional: a memória do colonialismo. Os belgas pensam nos belgas. Os portugueses pensam nos portugueses. Ainda não desenvolvemos um espírito verdadeiramente europeu. Em Bruxelas, existe o AfricaMuseum, perto da cidade de Tervuren. Eu sonho com um museu do colonialismo europeu.
Foi um museu polémico?
Sim, foi muito controverso. Penso que a dinâmica que leva um país a começar a confrontar o seu passado colonial nunca é fácil. Gera muitas emoções. Como quando um colono belga, um antigo colonizador, um senhor já idoso, me disse “não compreendo. Fui para lá com idealismo. Era um conceito nobre e agora é considerado algo vergonhoso.” Eu acho que temos de ser honestos e admitir que muitas pessoas foram para lá com um idealismo genuíno. Quando penso nas freiras, por exemplo, irmãs religiosas que dedicaram a sua vida a combater a fome, a educar, a trabalhar na área da saúde, penso num idealismo verdadeiramente admirável. Então surge a culpa, e aparecem as críticas. Precisamos de ter a sensatez de reconhecer que o idealismo individual é certamente importante, mas faz parte de uma estrutura maior. Os indivíduos podem ser idealistas, mas as instituições estavam fundamentalmente focadas no lucro económico. Essa é a questão central. E depois foi embrulhado em todo o tipo de retórica - missões civilizacionais, orgulho nacional, progresso partilhado e tudo o mais. Mas, originalmente, era uma empreitada económica baseada na exploração económica. A ideia era: há ali recursos baratos e mercados enormes. Então, vamos pegar nesses recursos, trazê-los para a Europa para os revender cá. É a ideia base.
O peso do seu passado colonial está a transformar a Europa numa potência nostálgica, que tem dificuldade em compreender o mundo que ajudou a moldar e em encontrar o seu lugar face, por exemplo, aos Estados Unidos e à China?
Está a perguntar se nós, europeus, estamos fixados no passado, com uma espécie de autoflagelação? Se enquanto outros olham para o futuro, nós detemo-nos no passado? Não estou convencido de que um continente que reconhece o seu passado se enfraqueça necessariamente. A Alemanha é a principal potência económica da Europa. É também o país que mais se dedicou à introspeção e à autorreflexão. Para mim, ter a coragem de olhar para o passado não é sinal de fraqueza; pelo contrário. Considero que precisamos de olhar para o retrovisor para avançarmos de forma mais eficaz no futuro. Mas o que vemos, por vezes, hoje em dia é uma fixação no retrovisor e uma autoflagelação constante. Não é, de todo, essa a minha abordagem. Pelo contrário, escrevi livros que tentam, com alguma serenidade, relatar o que se passou. Acho importante fazê-lo. Quando falamos de colonialismo, estamos sempre a falar de colonialismo histórico. O livro em que estou a trabalhar agora trata das alterações climáticas como uma forma de colonialismo contemporâneo. Este assunto raramente é discutido. Acho lamentável que o debate sobre o colonialismo seja muitas vezes reduzido a estátuas, nomes de ruas e manuais escolares. Bem podemos construir praças Patrice Lumumba em Bruxelas ou Agostinho Neto em Portugal, mas se os congoleses ou os angolanos sofrerem com o aquecimento global, estamos a tentar resolver um problema estrutural com alguns gestos simbólicos.
Na Bélgica o colonialismo está associado a Leopoldo II. Como é que os belgas olham para este seu monarca?
As conotações negativas em torno dele são enormes. De tal maneira que até procurei dar algumas nuances, o que nem sempre foi bem recebido. Na verdade, não foi feita nenhuma biografia científica séria sobre Leopoldo II desde os anos 1970. Houve alguns livros nos anos 90... Mas hoje, pesquisa-se na internet e temos Hitler, Estaline, Pol Pot e Leopoldo II. Eu diria que o pensamento histórico nem sempre é muito matizado. É verdade que houve uma tragédia total no Congo, não há dúvida disso. Mas a questão é o quanto o rei estava consciente disso. Atualmente, a narrativa predominante é esmagadoramente negativa. O colonialismo belga é verdadeiramente excecional porque começou com um projeto individual em 1885. O Congo era o projeto pessoal de Leopoldo II. Foi um projeto colonial que durou de 1885 a 1908. E só após grande pressão internacional é que o rei foi obrigado a desistir. E a Bélgica, contra a sua vontade, assumiu o projeto colonial. Havia alguns industriais que achavam que era ótimo, mas, de um modo geral, os belgas ficaram bastante incomodados com esta herança discutível.
Portanto, o reino do Congo foi propriedade pessoal de Leopoldo II de 1885 a 1908, depois colónia belga até à independência em 1960, mas os primeiros contactos com os portugueses remontam ao final do século XV. Que papel desempenharam os missionários portugueses e a introdução do cristianismo na história desta região?
Na altura, a compra de escravos andava de mãos dadas com o trabalho missionário. Os primeiros portugueses que chegaram no século XV, deixaram emissários - alguns portugueses permaneceram no Reino do Congo e alguns congoleses vieram para Portugal. Eles alfabetizaram-se. Um deles chegou mesmo a ser bispo, o primeiro bispo negro. Isso é incrível. Para mim, o projeto ultramarino português é ainda muito visível nos dias de hoje, por exemplo, na atitude da China. A atual política africana da China é muito semelhante à portuguesa. Ou seja, baseia-se numa boa relação entre as elites. Acontecia entre as elites religiosas, económicas e políticas portuguesas e as elites políticas, por exemplo, do Reino do Congo. É quase como se a etiqueta de uma aristocracia se tivesse globalizado. E foi esta conivência que permitiu a compra de escravos, o tráfico de escravos, com as elites africanas a funcionarem como intermediárias.
Sim, por exemplo, o rei Nzinga Mbemba, conhecido como Afonso I e que se tornou profundamente cristão, desenvolveu as relações comerciais com os portugueses. Participou também nas redes de tráfico de escravos, ao mesmo tempo que denunciava certos abusos e a escravização dos seus próprios súbditos. Esta complexidade do papel das elites africanas na história da escravatura continua a ser pouco conhecida?
Na verdade, a escravatura já existia em África antes da chegada dos portugueses, assim como em todos os continentes. Não foi uma invenção europeia. O que foi uma invenção europeia foi a abolição da escravatura. Sim, os europeus traficaram escravos a uma escala incrível durante três séculos e meio. Mas o movimento abolicionista é também uma invenção europeia. Por isso, não gosto muito dessa espécie de ódio por tudo o que é europeu. A escravatura africana foi real e cruel, em grande escala. Mas depois houve uma aceleração e a multiplicação do número de pessoas escravizadas… Muitos congoleses acabaram por ir para o Brasil. E tal como no passado se dizia que sem escravos a economia ia entrar em colapso, é o mesmo argumento que ouvimos hoje daqueles que dizem: “não podemos fazer muito em relação às alterações climáticas porque isso significará o fim do nosso negócio”. É um paralelo incrível.
No seu livro Contra as Eleições defende a ideia de que as eleições, por si só, não garantem uma democracia saudável. Não será esta uma posição paradoxal, tendo em conta que o sufrágio universal foi uma das grandes conquistas políticas da modernidade?
Sim, as eleições foram um passo decisivo e importante, mas não definitivo. As palavras “eleição” e “elite” partilham a mesma raiz etimológica. E já Aristóteles dizia: “se quer uma aristocracia, realize eleições. Se quer democracia, organize uma lotaria”. Mas nós esquecemo-nos da seleção aleatória, exceto para o serviço de júri em julgamentos criminais. E as eleições tornaram-se o método preferido. O que vimos nos séculos XIX e XX foi uma tentativa de democratização de um procedimento aristocrático, dando a todos o direito ao voto. O que vemos hoje é que, de facto, quase todos têm o direito de votar, a partir de uma certa idade. Mas a sede de democracia não é saciada apenas pelo direito ao voto. Por isso, o meu argumento sempre foi o de conjugar o direito de voto com o direito à liberdade de expressão. E estive muito envolvido com as assembleias de cidadãos selecionados aleatoriamente. Ajudei a criar as primeiras assembleias de cidadãos permanentes. Primeiro, na Bélgica germanófona, depois em Bruxelas e, por fim, em Paris. Na altura, tive a oportunidade de falar com o presidente francês, Emmanuel Macron. Era o início do movimento dos Coletes Amarelos. E ele perguntou-me: “Mas o que é que as pessoas querem? Querem que eu faça alguma coisa em relação às alterações climáticas, mas não posso taxar os combustíveis.” Eu disse-lhe: “Senhor presidente, talvez não lhe caiba a si decidir tudo.” Com base nisto, ele organizou a Convenção Cidadã sobre o Clima, com 150 cidadãos franceses escolhidos aleatoriamente para representar toda a população de França. É outra forma de representação para além das eleições. As eleições são interessantes porque envolvem pessoas geralmente inteligentes, mas que nem sempre são muito representativas da população e que estão sempre sob pressão para ganhar as eleições seguintes. E isso paralisa as suas ações. Embora a seleção aleatória resulte em pessoas menos talentosas, tem a vantagem de ser uma excelente representação. É o único Parlamento onde metade dos membros são mulheres. É o único Parlamento onde três quartos não frequentaram a universidade. É o único local onde as pessoas que vivem no campo estão tão bem representadas como as que vivem na capital. Porque todos os parlamentos estão muito mal representados segundo estes critérios. E têm uma segunda grande vantagem: não precisam de ganhar as próximas eleições. Logo, menos poder, mais liberdade. Num parlamento, é preciso lutar para conseguir mais de 50%. Mas numa assembleia de cidadãos, quando não há pressão eleitoral, as pessoas chegam frequentemente a acordos com maiorias de 80% a 90%. Portanto, existe realmente uma forma de fortalecer a ação democrática incluindo mais os cidadãos. Para mim, este é o próximo passo. Depois dos direitos das mulheres e dos trabalhadores, é o próximo objetivo. É um movimento que se está a espalhar pela Europa. É uma revolução silenciosa.