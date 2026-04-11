Criança de 9 anos fechada em carrinha durante mais de um ano em França
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Criança de 9 anos fechada em carrinha durante mais de um ano em França

Rapaz foi encontrado nu e desnutrido e não consegue andar por ter estado tanto tempo sentado. O pai foi detido e a comapnheira acusada.
Sofia Fonseca
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Os ruídos de uma criança vindos do interior de uma carrinha estacionada num pátio partilhado por cárias casas chamou a atenção de uma pessoa. Ao chegarem ao local, as autoridades depararam-se com um rapaz de 9 anos nu, desnutrido e no meio de um monte de lixo e acumulação de fezes. Estaria lá desde entre setembro de 2024 e dezembro de 2024.

Aconteceu na segunda-feira, 6 de abril, à noite em Mulhouse (Haut-Rhin), França, e culminou na detenção do pai da criança e na acusação da companheira deste por omissão de socorro a menor de 15 anos em perigo" e "omissão de denúncia de maus-tratos, privação, agressão ou abuso sexual". Pela frente, admitiu na sexta-feira o procurador, “há um trabalho colossal a ser feito para determinar as circunstâncias exatas destas condições de vida".

De acordo com um comunicado da procuradoria de Mulhouse, quando chegaram ao local, ainda antes de terem aberto a carrinha, os polícias interrogaram o proprietário da viatura, tendo este alegado que a criança tinha ficado trancada no interior e que não conseguia abrir as portas devido a uma falha no sistema de fecho. Mas depois de destrancarem a carrinha, os agentes depararam-se com um cenário inesperado.

"Está encolhido (...) o seu peso e altura não são típicos de uma criança da sua idade", explicou o procurador Nicolas Heitz à rádio Franceinfo na sexta-feira à noite. O rapaz, que foi hospitalizado, não consegue sequer andar por ter estado num posição sentada durante muito tempo.

Terá dito às autoridades que “tinha dificuldades significativas de relacionamento com a companheira do pai", que "já não o queria no apartamento e queria que ele fosse internado num hospital psiquiátrico". Terá ainda contado que o pai lhe levava comida e água duas vezes por dia, o que é corroborado pelas imagens captadas por uma câmara de vigilância apontada para a viatura instalada pelo homem, que mostram o homem a a atirar algo para o interior.

O pai, 43 anos, admitiu posteriormente ter mantido a criança trancada desde o final de 2024. Segundo avança a Franceinfo terá justificado que a tentava proteger da companheira, que a quereria internar num hospital psiquiátrico. Terá ainda dito que permitiu que o rapaz saísse com ele até maio de 2025 e que lhe deu acesso ao apartamento no verão de 2025, quando o resto da família estava de férias. O homem tem mais dois filhos.

Já a companheira, de 37, que tem uma filha, alegou que não sabia que a criança estava na carrinha, embora tenha admitido que ouviu barulhos vindos da viatura e questionado o pai da criança sobre os mesmos, mas sem resposta. Ficou proibida de manter contacto com as crianças, a sua filha e os outros filhos do companheiro.

A família vivia no local desde o início de 2024. A vizinhança terá confirmadoter ouvido ruídos vindos do interior da viatura, mas que o pai do rapaz terá dito que era um gato. Já a família alega que acreditava que a criança tinha sido colocada sob os cuidados do Estado devido a problemas psiquiátricos.

O procurador público de Mulhouse sublinhou, contudo, que “não foram encontradas provas médicas” que comprovem “a realidade dos problemas psiquiátricos desta criança”. Aliás, teria um desempenho escolar muito bom quando frequentava a escola.

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