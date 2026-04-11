Criança de 9 anos fechada em carrinha durante mais de um ano em França

Os ruídos de uma criança vindos do interior de uma carrinha estacionada num pátio partilhado por cárias casas chamou a atenção de uma pessoa. Ao chegarem ao local, as autoridades depararam-se com um rapaz de 9 anos nu, desnutrido e no meio de um monte de lixo e acumulação de fezes. Estaria lá desde entre setembro de 2024 e dezembro de 2024. Aconteceu na segunda-feira, 6 de abril, à noite em Mulhouse (Haut-Rhin), França, e culminou na detenção do pai da criança e na acusação da companheira deste por omissão de socorro a menor de 15 anos em perigo" e "omissão de denúncia de maus-tratos, privação, agressão ou abuso sexual". Pela frente, admitiu na sexta-feira o procurador, “há um trabalho colossal a ser feito para determinar as circunstâncias exatas destas condições de vida".De acordo com um comunicado da procuradoria de Mulhouse, quando chegaram ao local, ainda antes de terem aberto a carrinha, os polícias interrogaram o proprietário da viatura, tendo este alegado que a criança tinha ficado trancada no interior e que não conseguia abrir as portas devido a uma falha no sistema de fecho. Mas depois de destrancarem a carrinha, os agentes depararam-se com um cenário inesperado."Está encolhido (...) o seu peso e altura não são típicos de uma criança da sua idade", explicou o procurador Nicolas Heitz à rádio Franceinfo na sexta-feira à noite. O rapaz, que foi hospitalizado, não consegue sequer andar por ter estado num posição sentada durante muito tempo.Terá dito às autoridades que “tinha dificuldades significativas de relacionamento com a companheira do pai", que "já não o queria no apartamento e queria que ele fosse internado num hospital psiquiátrico". Terá ainda contado que o pai lhe levava comida e água duas vezes por dia, o que é corroborado pelas imagens captadas por uma câmara de vigilância apontada para a viatura instalada pelo homem, que mostram o homem a a atirar algo para o interior.O pai, 43 anos, admitiu posteriormente ter mantido a criança trancada desde o final de 2024. Segundo avança a Franceinfo terá justificado que a tentava proteger da companheira, que a quereria internar num hospital psiquiátrico. Terá ainda dito que permitiu que o rapaz saísse com ele até maio de 2025 e que lhe deu acesso ao apartamento no verão de 2025, quando o resto da família estava de férias. O homem tem mais dois filhos.Já a companheira, de 37, que tem uma filha, alegou que não sabia que a criança estava na carrinha, embora tenha admitido que ouviu barulhos vindos da viatura e questionado o pai da criança sobre os mesmos, mas sem resposta. Ficou proibida de manter contacto com as crianças, a sua filha e os outros filhos do companheiro.A família vivia no local desde o início de 2024. A vizinhança terá confirmadoter ouvido ruídos vindos do interior da viatura, mas que o pai do rapaz terá dito que era um gato. Já a família alega que acreditava que a criança tinha sido colocada sob os cuidados do Estado devido a problemas psiquiátricos.O procurador público de Mulhouse sublinhou, contudo, que “não foram encontradas provas médicas” que comprovem “a realidade dos problemas psiquiátricos desta criança”. Aliás, teria um desempenho escolar muito bom quando frequentava a escola.