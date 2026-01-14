Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas fica em liberdade condicional
EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Internacional

Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas fica em liberdade condicional

O marido e sócio, Jacques Moretti, ficou em prisão preventiva, na sequência do incêndio que ocorreu na passagem de ano no bar Le Constellation, onde morreram 40 pessoas, incluindo uma portuguesa.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A coproprietária do bar La Constellation, na estância de esqui suíça Crans-Montana, onde morreram 40 pessoas num incêndio a 1 de janeiro, incluindo uma portuguesa, ficou esta quarta-feira, 14 de janeiro, em liberdade condicional, decidiu o tribunal do cantão de Valais.

Jéssica Moretti ficou sujeita a termo de identidade e residência, sem poder abandonar o país e com apresentações diárias às autoridades policiais, com apreensão do passaporte, além do pagamento de uma fiança, “a determinar posteriormente”, segundo comunicado judicial.

O marido e sócio, Jacques Moretti, ficou em prisão preventiva, decretada na segunda-feira, embora o tribunal tenha admitido a sua libertação sob fiança.

Na tragédia daquela localidade alpina, além das 40 vítimas mortais, na sua maioria menores de idade, outras 116 pessoas ficaram feridas, a grande maioria com queimaduras graves.

Segundo as investigações preliminares, o incêndio teve origem em artefactos pirotécnicos que incendiaram a espuma de isolamento acústico que cobria o teto, fazendo propagar as chamas por todas as instalações do local de divertimento noturno.

Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas fica em liberdade condicional
Tragédia na Suíça. Dono do bar Le Constellation em prisão preventiva e mulher pede desculpa
Coproprietária de bar suíço onde morreram 40 pessoas fica em liberdade condicional
Famílias de vítimas de incêndio em bar da Suíça apresentam queixa judicial
incêndio
Justiça
Suíça

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt