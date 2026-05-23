Filas e calor: França suspende temporariamente regras do novo sistema fronteiriço em Dover

A polícia francesa suspendeu temporariamente os controlos fronteiriços adicionais da União Europeia (UE) no porto de Dover, no sudeste do Reino Unido, devido a atrasos de mais de duas horas para os viajantes no terminal para a travessia de ferry para França por causa do calor.O Sistema de Entrada/Saída (EES), que substitui os carimbos no passaporte por um registo digital, tornou-se totalmente operacional no mês passado. No entanto, este sábado o porto de Dover está a viver o “primeiro período de pico” desde a introdução dos novos procedimentos."Estamos satisfeitos por a Polícia de Fronteiras (PAF) ter respondido positivamente, invocando a cláusula do artigo 9.º do regulamento do EES", explicou o porto de Dover na rede social X, descrevendo a situação como “desafiante”.“Embora os controlos fronteiriços convencionais ainda sejam realizados, isto permitirá à PAF reduzir significativamente o tempo de processamento na fronteira. Trabalharemos com a PAF e todos os nossos parceiros para que os clientes entrem e atravessem o porto o mais rapidamente possível e para manter as estradas livres para a nossa comunidade local”, acrescentou..Com temperaturas a atingir os 29°C em algumas zonas de Inglaterra neste sábado, imagens em Dover mostravam longas filas de carros no terminal, ponto de partida dos ferries para Calais, no norte de França. Trata-se de uma rota popular entre os turistas britânicos, principalmente no início da interrupção letiva a tempo parcial em Inglaterra e no País de Gales.O porto informou que os viajantes que perderam a viagem que lhes estava destinada devido aos atrasos poderão embarcar na próxima travessia disponível e aconselhou os automobilistas a permanecer nos carros e a tratar os funcionários com “amabilidade e respeito”, acrescentando que “não serão tolerados comportamentos inaceitáveis em relação aos funcionários”.Na via aérea, a EasyJet apelou aos países da UE, especialmente a Espanha, para abandonarem as novas regras, devido a possíveis longos atrasos. O diretor executivo da empresa, Kenton Jarvis, considerou que as verificações adicionais desencorajam quem pretende viajar.O Sistema de Entrada/Saída (EES) é utilizado pelos países da UE (à exceção da República da Irlanda e de Chipre) e por outros países que fazem parte do Espaço Schengen de livre circulação, incluindo Suíça, Noruega e Islândia. A Comissão Europeia diz que o sistema foi concebido para tornar as fronteiras da UE mais seguras, eficientes e eficazes no combate à imigração irregular..Governo contraria Comissão Europeia e diz que filas nos aeroportos são um "problema europeu”.Montenegro insatisfeito com resposta dada por parte dos serviços de fronteira nos aeroportos