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Filas e calor: França suspende temporariamente regras do novo sistema fronteiriço em Dover

Atrasos de mais de duas horas para os viajantes no terminal do porto de Dover, no sudeste do Reino Unido, para a travessia de ferry para França, por causa do calor.
David Pereira
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A polícia francesa suspendeu temporariamente os controlos fronteiriços adicionais da União Europeia (UE) no porto de Dover, no sudeste do Reino Unido, devido a atrasos de mais de duas horas para os viajantes no terminal para a travessia de ferry para França por causa do calor.

O Sistema de Entrada/Saída (EES), que substitui os carimbos no passaporte por um registo digital, tornou-se totalmente operacional no mês passado. No entanto, este sábado o porto de Dover está a viver o “primeiro período de pico” desde a introdução dos novos procedimentos.

"Estamos satisfeitos por a Polícia de Fronteiras (PAF) ter respondido positivamente, invocando a cláusula do artigo 9.º do regulamento do EES", explicou o porto de Dover na rede social X, descrevendo a situação como “desafiante”.

“Embora os controlos fronteiriços convencionais ainda sejam realizados, isto permitirá à PAF reduzir significativamente o tempo de processamento na fronteira. Trabalharemos com a PAF e todos os nossos parceiros para que os clientes entrem e atravessem o porto o mais rapidamente possível e para manter as estradas livres para a nossa comunidade local”, acrescentou.

Com temperaturas a atingir os 29°C em algumas zonas de Inglaterra neste sábado, imagens em Dover mostravam longas filas de carros no terminal, ponto de partida dos ferries para Calais, no norte de França. Trata-se de uma rota popular entre os turistas britânicos, principalmente no início da interrupção letiva a tempo parcial em Inglaterra e no País de Gales.

O porto informou que os viajantes que perderam a viagem que lhes estava destinada devido aos atrasos poderão embarcar na próxima travessia disponível e aconselhou os automobilistas a permanecer nos carros e a tratar os funcionários com “amabilidade e respeito”, acrescentando que “não serão tolerados comportamentos inaceitáveis ​​em relação aos funcionários”.

Na via aérea, a EasyJet apelou aos países da UE, especialmente a Espanha, para abandonarem as novas regras, devido a possíveis longos atrasos. O diretor executivo da empresa, Kenton Jarvis, considerou que as verificações adicionais desencorajam quem pretende viajar.

O Sistema de Entrada/Saída (EES) é utilizado pelos países da UE (à exceção da República da Irlanda e de Chipre) e por outros países que fazem parte do Espaço Schengen de livre circulação, incluindo Suíça, Noruega e Islândia. A Comissão Europeia diz que o sistema foi concebido para tornar as fronteiras da UE mais seguras, eficientes e eficazes no combate à imigração irregular.

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