Confirmada morte de comandante da força paramilitar Basij. Embaixada dos EUA em Bagdade de novo atacada

A morte de Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij, foi confirmada pelos media estatais iranianos, depois do anúncio de Israel sobre "assassinatos seletivos".Israel Katz, ministro da Defesa israelita, afirmou que Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, terá sido morto numa operação das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), durante a qual eliminaram também Gholamreza Soleimani.A morte de Ali Larijani ainda não foi confirmada por Irão.