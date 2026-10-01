Como a aviação comercial tenta evitar pilotos suicidas

O incidente ocorrido quarta-feira, 30 de setembro, num avião da Flydubai com destino a Telavive, em que um dos pilotos agrediu e esfaqueou o colega durante o voo, recorda que o posto de pilotagem é um local extremamente sensível para a segurança aérea.

A agência noticiosa France-Presse (AFP) descreve através de várias perguntas e respostas como evitar que um comandante de uma companhia aérea se transforme num piloto suicida.

O QUE ACONTECEU?

O incidente ocorreu num voo entre o Dubai e Telavive, que sobrevoava o noroeste da Arábia Saudita. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo Governo israelita, um dos dois pilotos do Boeing 737 agrediu subitamente o copiloto.

“Um dos copilotos esfaqueou, ou atingiu com um machado, o outro piloto, um piloto indiano”, afirmou na quarta-feira à noite o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, à cadeia de televisão norte-americana CBS.

Existe obrigatoriamente um machado de pequenas dimensões em cada posto de pilotagem, destinado a situações de emergência em que os pilotos tenham de cortar algum objeto.

Independentemente da arma utilizada e do modo como ocorreu a agressão, o atacante foi dominado, a tripulação conseguiu efetuar uma aterragem de emergência no aeroporto saudita de Tabuk e o piloto agredido, que foi hospitalizado, encontra-se fora de perigo.

Os Emirados Árabes Unidos abriram na quarta-feira uma investigação para determinar se existiu ou não “intenção terrorista”.

Netanyahu não tem dúvidas: na sua opinião, foi evitado “outro acidente semelhante ao de 11 de setembro”.