"Grave incidente de segurança". Netanyahu diz que um piloto tentou abater o avião com os passageiros

Um avião que viajava entre o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Telavive, em Israel, sinalizou uma emergência enquanto sobrevoava a Arábia Saudita na manhã desta quarta-feira, 30 de setembro, levando as autoridades israelitas a acionar caças e a montar uma operação para intercetar a aeronave. O aparelho foi divergido para a Arábia Saudita e pouco depois de ter aterrado foi descartada a hipótese de sequestro. Sabe-se agora que um dos pilotos terá esfaqueado o outro, pelo que as autoridades de Israel estão a investigar todas as possibilidades, entre as quais a de este incidente ter sido um ato terrorista. Benjamin Netanyahu diz que se verificou "um grave incidente de segurança".

O avião da Flydubai - no qual seguiriam 180 pessoas - enviou o código 7700, um sinal internacional de emergência. Pouco depois, emitiu novo código, 7500, que significa sequestro ou interferência ilegal.

O aparelho acabou por aterrar no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita, em segurança. As primeiras informações davam conta de que havia receios de sequestro, uma hipótese que foi depois descartada pelo governo israelita, que disse à Reuters que se tratava de um "incidente diferente". Surgiram depois notícias de que as autoridades de Israel estão a investigar todas as possibilidades, entre as quais a de este incidente ter sido um ato terrorista ou de se ter tratado de um espisódio de saúde mental. Mas dois responsáveis israelitas dissem à Reuters, sob anonimato, que a hipótese de um surto mental está afastada, centrando-se a investigação na convicção de que se tratou de um ataque terrorista.

Isto porque, de acordo com o jornal The Times of Israel, o incidente que levou a aeronave a emitir os alertas foi aparentemente causado por uma luta entre os pilotos a bordo, segundo terão avançado fontes de segurança israelitas.

Este mesmo jornal dá conta de relatos de passageiros a uma televisão israelita que dizem ter-se apercebido de gritos e que um dos pilotos foi esfaqueado e ficou gravemente ferido. O avião terá então começado a mergulhar rapidamente. Durante a altercação, a aeronave terá caído aproximadamente 4.000 metros de altitude em 30 segundos, segundo avança o The Jersusalem Post. "Houve momentos em que pensámos que não iríamos sair vivos”, terá dito uma passageira.

O The Times of Israel refere ainda a existência de relatos de que um dos pilotos terá tentado abater o avião e que o outro o terá impedido.

O jornal diz ainda que o Channel 12 avança que havia uma segunda equipa de pilotos à paisana no aparelho e que estes terão sido fundamentais para que a aterragem tenha acontecido em segurança. Um alto funcionário israelita terá dito a esta estação de televisão que, se estes pilotos não estivessem a bordo, o incidente poderia ter resultado noutro ataque como o de 11 de Setembro de 2001 ou a Operação Entebbe, uma missão de resgate contraterrorista levada a cabo pelas forças israelitas no aeroporto daquela cidade do Uganda em 1976 após vários dias de sequestro.

Netanyahu alerta para eventuas novas ameaças

O primeiro-ministro israelita admitiu ter-se tratado de "um grave incidente de segurança". Numa mensagem em vídeo, Benjamin Netanyahu disse que um dos pilotos "tentou abater o avião com os passageiros". Esse piloto foi detido e, segundo chefe de Governo de Israel, está a ser interrogado pelas autoridades sauditas.

"Mantemos contacto constante com as autoridades competentes para garantir a segurança dos passageiros e o seu regresso imediato a casa", assegurou, indicando que deu instruções às forças de segurança para se prepararem para eventuais novas ameaças.

Netanyahu diz que conversou com um dos passageiros isarelitas que seguia no avião e que este lhe contou que conseguiu entrar no cockpit com um dos tripulantes e que, juntos, "neutralizaram o piloto que esfaqueava o outro enquanto este tentava sabotar os sistemas da aeronave".

Imagens divulgadas nas redes sociais, mostram pessoas com marcas de sangue na roupa e passageiros a aplaudir quando o avião aterra. Há ainda vídeos de passageiros gravados no interior do avião. “Estamos aqui durante o sequestro de um avião. Neste momento, já subjugámos os terroristas e estamos a aproximar-nos da aterragem. Quem me estiver a ouvir, precisamos de ajuda", diz um. Noutro vídeo, mais gráfico, será possível ver o piloto ferido e o outro amarrado.

Segundo informou o aeroporto, ambos os pilotos foram hospitalizados.

A Flydubai garantiu que todos os passageiros do voo aterraram "em segurança" no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tinha alertado nos últimos dias para ameaças à segurança não especificadas e em escalada.

Israel não regista casos de sequestro de aeronaves há décadas, mas mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo.