Não há como ignorar o momento de viragem para Chris Van Hollen. Em 2025, quando Kilmar Abrego Garcia foi deportado erradamente para uma prisão de máxima segurança em São Salvador, seu país natal, e a administração Trump se limitou a reconhecer um "erro administrativo", o senador democrata tentou viajar até uma das maiores — senão a maior — prisões do mundo, Cecot (Centro de Confinamento de Terrorismo). Numa rara decisão desfavorável a Trump, o Supremo Tribunal decidiu que ao imigrante, que não foi acusado nem condenado de qualquer crime, deveria ser facilitado o regresso aos EUA. Mas a administração nada fez, o que levou Van Hollen a querer falar presencialmente com Abrego Garcia, um residente de Maryland, o seu estado.

Em contraste, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, limitara-se a condenar a inação da administração num comunicado. Van Hollen acabou por se encontrar com o salvadorenho, que tem um filho de um casamento com uma cidadã norte-americana. Abrego Garcia acabou por ser transportado de volta para os EUA só para ser acusado de tráfico humano, no que Van Hollen chamou de jogada "maliciosa e vingativa" a alguém que "defendeu os seus direitos constitucionais".

"A maioria dos senadores não vai voar para El Salvador para obter prova de vida de alguém como Kilmar Abrego Garcia", elogia o futuro senador Abdul El-Sayed. Eleito pelo Michigan nas intercalares, El-Sayed é um dos apoiantes de primeira hora de Van Hollen. Ao elogiar a sua coragem e experiência, afirmou: “É único no grupo do Senado em relação a duas coisas que consegue conciliar. Primeiro, ele percebe como este lugar funciona. Mas ele também tem disposição para correr riscos. E precisamos de pessoas que estejam dispostas a assumir riscos legislativos."

Uma imagem nem sempre associada ao homem nascido no Paquistão há 67 anos. Filho de um diplomata e de uma alta funcionária dos serviços de segurança externos, Chris Van Hollen passou a infância e parte da juventude em vários países asiáticos. Quando assentou nos Estados formou-se em Harvard (mestrado em Políticas Públicas) e em Georgetown (Direito). A sua carreira começou no Congresso, como assessor, até trocar pela advocacia. Uma experiência que iria deixar para trás, ao enveredar pela política. Primeiro como representante e senador estadual de Maryland, entre 1990 e 2002. Em 2002 voltou ao Congresso dos EUA, mas como representante democrata. Prova da sua veia vencedora, venceu as eleições primárias em que o favorito era da família Kennedy, Mark Shriver.

Uma vez na Câmara dos Representantes, presidiu à Comissão do Orçamento e chefiou as campanhas para as eleições de democratas em 2008 e 2010. Em entrevista no ano passado, a antiga presidente da Câmara Nancy Pelosi confidenciou que muitos congressistas pensavam que ele viesse a ser o seu sucessor. Van Hollen acabou por concorrer ao Senado depois de uma primária democrata que a candidata derrotada, Donna Edwards, descreveu como "nociva e tóxica", e foi eleito em 2016. Dez anos depois, Edwards apoia-o. "O Chris representa a ousadia que os eleitores procuraram nesta eleição."

Em 2016, Van Hollen era visto como um homem do establishment. Tudo mudou a partir de 2023, com os excessos de Israel em Gaza na resposta ao Hamas. Desalinhado com Joe Biden, esteve junto da fronteira do enclave palestiniano com o Egito, em Rafah. A vitória de Donald Trump reforçou o seu "desvio" para as causas mais à esquerda. Van Hollen começou a criticar Chuck Schumer, líder da minoria há uma década, e a tomar posições divergentes sobre temas como Israel ou a política de imigração. Mas também por não ter apoiado candidatos como Zohran Mamdani em Nova Iorque, depois de este ter ganhado as primárias. “É esse tipo de política sem coragem de que as pessoas estão fartas", afirmou.

Agora, quer ser a imagem da mudança, embora só tenha sete apoios declarados contra 16 para Schumer. O vencedor precisa de 28 votos.

"O senador Van Hollen e eu concordamos que chegou a hora de acabar com o filibuster [tática de obstrução parlamentar], aprovar o Medicare para todos e dar aos trabalhadores um aumento do salário mínimo. Quero um líder que traga essas lutas para o plenário", disse o senador eleito pelo Maine Troy Jackson.