China criticou eventuais sanções norte-americanos com base no escândalo Nvidia

Pequim criticou esta sexta-feira, 13 de novembro, a possibilidade de imposição de novas restrições norte-americanas às vendas de componentes eletrónicos à China, na sequência do escândalo de alegada espionagem que envolveu o responsável da empresa Nvidia.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Mao Ning, disse esta sexta-feira que Pequim tem-se oposto ao que considerou ser um "abuso" das medidas de controlo das exportações, que perturbam a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais.

Esta sexta-feira, a agência Bloomberg noticiou que a alegada ex-amante de Huang importou ilegalmente para a República Popular da China componentes de última geração concebidos pela Nvidia, sujeitos a restrições norte-americanas.

Segundo a Bloomberg, os componentes estarão em funcionamento num centro de dados em Xangai, confirmando as acusações dos serviços de informações norte-americanos.

Pequim negou categoricamente ter encarregado qualquer operação de espionagem.

Jensen Huang, uma das figuras mais influentes do setor da inteligência artificial (IA), abandonou a empresa Nvidia, afetado por um escândalo que envolveu relações extraconjugais — incluindo com uma mulher acusada de espionagem a soldo da República Popular da China.

O conselho de administração da líder mundial de componentes para IA informou, na quinta-feira, que o cofundador deixou os cargos de presidente e membro do conselho de administração, não tendo apresentado justificações.

A diretora financeira, Colette Kress, vai assumir a direção executiva interinamente até que seja encontrado um sucessor definitivo.

O afastamento de Huang vai além do destino da própria empresa, que se tornou um investidor central no sistema das companhias de alta tecnologia de Silicon Valley, Estados Unidos.

Ao utilizar os avultados lucros para financiar a construção de centros de dados para os clientes e apoiar inúmeras startups, o grupo empresarial é conhecido como o "banco central da IA", mas também alvo de críticas por, alegadamente, incrementar uma bolha especulativa.

A reação do mercado ao escândalo foi imediata: as ações da Nvidia — que já tinham perdido cerca de um quarto do valor no último mês, no quadro de um cenário de instabilidade no setor tecnológico — caíram 13% na abertura da Bolsa de Nova Iorque, na quinta-feira.

Embora tenham recuperado parte do terreno ao longo da quinta-feira, o escândalo provocou impactos que se fizeram sentir em todo o setor tecnológico.

Entretanto, Jensen Huang foi chamado a comparecer perante o senado dos Estados Unidos.

Tim Scott, presidente da Comissão de Assuntos Bancários do Senado dos Estados Unidos anunciou que as informações recentes levantam sérias preocupações quanto à segurança nacional e à proteção de tecnologias norte-americanas consideradas essenciais.