China celebra Dia dos Mártires com homenagem aos heróis nacionais. Veja as imagens

O Dia dos Mártires é celebrado na China a 30 de setembro desde 2014, quando a data foi instituída pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional. A escolha do dia também tem valor simbólico: foi em 30 de setembro de 1949 que foi lançada a pedra fundamental do Monumento aos Heróis do Povo, um dia antes da proclamação da República Popular da China.

A homenagem é dedicada aos que morreram em diferentes períodos da história moderna chinesa em defesa da independência do país, da população e do desenvolvimento nacional. Quando a data foi criada, dados oficiais apontavam para mais de 1,9 milhão de mártires identificados nominalmente, embora as autoridades chinesas estimassem um número muito superior de mortos sem registo individual.