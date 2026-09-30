China celebra Dia dos Mártires com homenagem aos heróis nacionais. Veja as imagens
A China assinalou esta quarta-feira, 30 de setembro, o Dia dos Mártires com uma cerimónia na Praça Tiananmen, em Pequim, que reuniu o Presidente Xi Jinping, outros dirigentes chineses e representantes de diferentes setores da sociedade.
Durante a cerimónia, os participantes cantaram o hino nacional e cumpriram um minuto de silêncio em homenagem aos que morreram pela independência e pelo desenvolvimento do país, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.
Foram ainda depositados nove grandes cestos de flores junto ao Monumento aos Heróis do Povo, localizado no centro da praça. Xi Jinping e os restantes dirigentes percorreram depois o monumento para prestar homenagem.
O Dia dos Mártires é celebrado na China a 30 de setembro desde 2014, quando a data foi instituída pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional. A escolha do dia também tem valor simbólico: foi em 30 de setembro de 1949 que foi lançada a pedra fundamental do Monumento aos Heróis do Povo, um dia antes da proclamação da República Popular da China.
A homenagem é dedicada aos que morreram em diferentes períodos da história moderna chinesa em defesa da independência do país, da população e do desenvolvimento nacional. Quando a data foi criada, dados oficiais apontavam para mais de 1,9 milhão de mártires identificados nominalmente, embora as autoridades chinesas estimassem um número muito superior de mortos sem registo individual.
Desde a primeira edição, os principais dirigentes chineses participam anualmente na cerimónia diante do Monumento aos Heróis do Povo, com a deposição de flores. A data antecede o Dia Nacional, celebrado a 1 de outubro e que assinala a fundação da República Popular da China, em 1949.
A cerimónia deste ano acontece também num momento em que o país assinala os 105 anos da fundação do Partido Comunista Chinês e os 90 anos do fim da Longa Marcha, ocorrida entre 1934 e 1936.