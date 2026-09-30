Cerimónia do Dia dos Mártires na Praça Tiananmen, em Pequim.
Cerimónia do Dia dos Mártires na Praça Tiananmen, em Pequim. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA
Internacional

China celebra Dia dos Mártires com homenagem aos heróis nacionais. Veja as imagens

Celebração acontece todos os anos a 30 de setembro, na véspera do Dia Nacional da China. Xi Jinping e outros dirigentes participaram na cerimónia em Pequim.
Nuno Tibiriçá
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A China assinalou esta quarta-feira, 30 de setembro, o Dia dos Mártires com uma cerimónia na Praça Tiananmen, em Pequim, que reuniu o Presidente Xi Jinping, outros dirigentes chineses e representantes de diferentes setores da sociedade.

Xi Jinping esteve presente na cerimónia que antecede o Dia Nacional, celebrado a 1 de outubro.
Xi Jinping esteve presente na cerimónia que antecede o Dia Nacional, celebrado a 1 de outubro. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA
Dia dos Mártires é celebrado no país asiático desde 2014.
Dia dos Mártires é celebrado no país asiático desde 2014. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Durante a cerimónia, os participantes cantaram o hino nacional e cumpriram um minuto de silêncio em homenagem aos que morreram pela independência e pelo desenvolvimento do país, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.

Foram ainda depositados nove grandes cestos de flores junto ao Monumento aos Heróis do Povo, localizado no centro da praça. Xi Jinping e os restantes dirigentes percorreram depois o monumento para prestar homenagem.

República Popular da China foi oficialmente fundada em 1949.
República Popular da China foi oficialmente fundada em 1949.ANDRES MARTINEZ CASARES
Retrato de Mao Tsé-Tung, responsável pela fundação da República Popular da China.
Retrato de Mao Tsé-Tung, responsável pela fundação da República Popular da China.Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

O Dia dos Mártires é celebrado na China a 30 de setembro desde 2014, quando a data foi instituída pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional. A escolha do dia também tem valor simbólico: foi em 30 de setembro de 1949 que foi lançada a pedra fundamental do Monumento aos Heróis do Povo, um dia antes da proclamação da República Popular da China.

A homenagem é dedicada aos que morreram em diferentes períodos da história moderna chinesa em defesa da independência do país, da população e do desenvolvimento nacional. Quando a data foi criada, dados oficiais apontavam para mais de 1,9 milhão de mártires identificados nominalmente, embora as autoridades chinesas estimassem um número muito superior de mortos sem registo individual.

Xi Jinping e outros dirigentes chineses na celebração do Dia dos Mártires.
Xi Jinping e outros dirigentes chineses na celebração do Dia dos Mártires.Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Desde a primeira edição, os principais dirigentes chineses participam anualmente na cerimónia diante do Monumento aos Heróis do Povo, com a deposição de flores. A data antecede o Dia Nacional, celebrado a 1 de outubro e que assinala a fundação da República Popular da China, em 1949.

A cerimónia deste ano acontece também num momento em que o país assinala os 105 anos da fundação do Partido Comunista Chinês e os 90 anos do fim da Longa Marcha, ocorrida entre 1934 e 1936.

Celebração ocorre na Praça Tiananmen, em Pequim.
Celebração ocorre na Praça Tiananmen, em Pequim.Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES
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