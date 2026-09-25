De Musk a Zuckerberg: os poderosos da tecnologia que se sentaram à mesa com Trump e Xi Jinping
Donald Trump recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, para um jantar de na Casa Branca na noite da última quinta-feira, 24 de setembro, num encontro marcado não apenas pela diplomacia entre Estados Unidos e China, mas também por uma lista de convidados que reuniu alguns dos empresários mais poderosos do mundo.
Entre os presentes estavam Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, Jeff Bezos, fundador da Amazon, Sundar Pichai, CEO da Google e da Alphabet, Jensen Huang, CEO da Nvidia, Michael Dell, presidente e CEO da Dell Technologies, e Greg Brockman, presidente e cofundador da OpenAI, segundo a Associated Press (AP).
Sam Altman, CEO da OpenAI, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta, também estiveram no jantar e foram fotografados juntos durante o evento.
O presidente e CEO do grupo francês de luxo LVMH, Bernard Arnault, foi outro dos convidados. A presença dos líderes tecnológicos ocorreu num dia em que Trump e Xi discutiram temas como inteligência artificial, comércio e Taiwan.
No brinde durante o jantar, Trump destacou a relação entre os dois países. "O presidente Xi e eu entendemos que representamos sistemas diferentes, mas os laços entre os nossos povos permanecem, e nunca nos demos tão bem", afirmou, citado pela AP. Xi, por sua vez, disse que os objetivos dos dois países são "ambiciosos" e podem "reforçar-se mutuamente".
O jantar teve robalo com crosta de sésamo como prato principal, acompanhado de bok choy, beringela assada e molho verde. Antes, os convidados receberam um creme de abóbora amarela com cogumelos, ervas frescas e pancetta crocante. A sobremesa incluiu creme de baunilha com cereja e frangipane de noz, além de gelado com mel da Casa Branca.
Trump aproveitou ainda a ocasião para falar sobre o novo salão de baile que está a construir na Casa Branca. O presidente convidou os participantes do jantar a visitarem as obras depois do evento, afirmando que poderiam ser os primeiros a entrar no local, cuja conclusão está prevista para dentro de cerca de um ano.
A receção contrasta com a posição assumida por Trump em 2015, quando Barack Obama se preparava para receber Xi Jinping numa visita de Estado. Na altura, durante a sua primeira campanha presidencial, Trump sugeriu que o líder chinês fosse levado ao McDonald's em vez de receber as honras de um jantar de Estado.
Mais tarde, admitiu, em declarações à Fox News, que Xi talvez merecesse "provavelmente um Big Mac de tamanho duplo".