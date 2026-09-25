Jantar decorreu na Casa Branca na noite da última quinta-feira, 24 de setembro. Foto: Annabelle Gordon / POOL

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De Musk a Zuckerberg: os poderosos da tecnologia que se sentaram à mesa com Trump e Xi Jinping

Jantar de Estado na Casa Branca reuniu alguns dos nomes mais poderosos da tecnologia e dos negócios. Sam Altman, Jeff Bezos, Jensen Huang e Bernard Arnault estiveram entre os convidados.