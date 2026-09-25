Xi avisa Trump para manter “postura correta contra independência de Taiwan"

O presidente da China, Xi Jinping, avisou na noite de quinta-feira, 24 de setembro, na Casa Branca o homólogo norte-americano, Donald Trump, que espera que Washington "mantenha a sua postura correta contra a 'independência de Taiwan'", segundo a imprensa oficial de Pequim.

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, na reunião entre os chefes de Estado das duas maiores potências globais, Xi "expressou o desejo de que os Estados Unidos mantenham a sua postura correta contra a 'independência de Taiwan', tratem a questão de Taiwan com prudência e lancem bases sólidas para a cooperação estratégica entre a China e os Estados Unidos e para o desenvolvimento das relações bilaterais".

O regime comunista da China reivindica o controlo de Taiwan, ilha democrática com governo próprio, que tem contado com apoio diplomático e militar dos Estados Unidos, que contudo não reconhecem a sua independência.

Em declarações públicas na Casa Branca, no início da visita de Estado aos Estados Unidos Xi Jinping defendeu que a China e os Estados Unidos devem reforçar o diálogo e evitar o confronto, considerando que as duas potências partilham uma "responsabilidade histórica" pelo progresso.

"Perante as mudanças de importância histórica no nosso mundo e na nossa época, a China e os Estados Unidos, como duas grandes potências, partilham uma responsabilidade histórica" pelo progresso humano, afirmou Xi, que iniciou na quarta-feira uma visita de três dias a Washington, a sua primeira ao país em 11 anos.