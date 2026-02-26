CEO do Fórum Económico Mundial demite-se após investigação sobre ligações a Epstein

O presidente e CEO do Fórum Económico Mundial, Børge Brende, anunciou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, que ia renunciar aos seus cargos, uma decisão que surge semanas depois de o organismo ter iniciado uma investigação independente sobre a sua relação com Jeffrey Epstein.“Após uma reflexão cuidadosa, decidi renunciar ao cargo de presidente e CEO do Fórum Económico Mundial. O meu tempo aqui, ao longo de oito anos e meio, foi profundamente gratificante”, afirmou o norueguês num comunicado onde não é referido o nome do criminoso sexual norte-americano. “Estou grato pela incrível colaboração com os meus colegas, parceiros e membros, e acredito que agora é o momento certo para o Fórum continuar o seu importante trabalho sem distrações”, prosseguiu Brende, que se tornou presidente do Fórum Económico Mundial, que organiza o famoso encontro anual em Davos, em 2017.Documentos revelados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega trocou mensagens de texto e emails com o criminoso sexual norte-americano, além de ter tido com ele três jantares de negócios, tudo entre 2018 e 2019, ano da morte de Epstein. Børge Brende também aparece nos arquivos ao lado de Steve Bannon e do antigo diplomata norueguês Terje Rød-Larsen, numa foto enviada por Jeffrey Epstein em abril de 2018. Antes da divulgação dos ficheiros adicionais já este ano, Brende tinha negado em novembro de 2025 ter conhecido Epstein. Posteriormente, garantiu que que não conhecia os antecedentes criminais do norte-americano e que se encontraram apenas em três jantares formais ao longo de dois anos.Numa declaração separada, Andre Hoffmann e Larry Fink, chairs do Fórum Económico Mundial, disseram que a investigação independente conduzida por consultores externos sobre os laços de Brende com Epstein tinha sido concluída, acrescentando “não existirem preocupações adicionais além das que já tinham sido divulgadas”.“Gostaríamos de expressar o nosso sincero apreço pelas significativas contribuições de Børge Brende para o Fórum Económico Mundial. A sua dedicação e liderança foram fundamentais durante um período crucial de reformas para a organização, culminando numa reunião anual bem-sucedida em Davos. Respeitamos a sua decisão de se afastar do cargo”, é referido no mesmo comunicado.O diretor-geral do Fórum Económico Mundial, Alois Zwinggi, vai ocupar interinamente o cargo de presidente e CEO. “O Conselho de Curadores supervisionará a transição de liderança, incluindo o plano para conduzir um processo adequado para identificar um sucessor permanente”, adiantaram ainda Andre Hoffmann e Larry Fink..Ex-primeiro-ministro da Noruega acusado de corrupção agravada por ligações a Epstein.De Londres a Oslo. Como os ficheiros Epstein estão a abalar a política europeia