Caso Epstein. Câmara dos Representantes divulga gravações integrais dos depoimentos dos Clinton

A Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou na tarde da última segunda-feira, 2 de março, a versão integral das gravações dos depoimentos prestados na semana passada por Bill Clinton e Hillary Clinton no âmbito da investigação ao caso Jeffrey Epstein, noticiou a BBC.Os vídeos, com quase nove horas de duração, mostram momentos de forte tensão durante as audições à porta fechada. Num dos episódios mais marcantes, Hillary Clinton quase abandonou a sessão após ser informada de que uma fotografia sua, captada no interior da sala de depoimentos, tinha sido divulgada.“Para mim chega. Se vocês estão a fazer isso, para mim chega”, afirmou. “Podem acusar-me de desrespeito ao Congresso até ao fim dos tempos”, complementou Clinton, que viu a sessão ser interrompida e retomada posteriormente.Ao longo dos depoimentos, ambos negaram ter tido conhecimento prévio dos crimes de Epstein. Bill Clinton descreveu-se como um “conhecido ocasional” do ex-financeiro e afirmou que a relação “terminou anos antes de os seus crimes se tornarem públicos”. “Não testemunhei os crimes de Epstein”, declarou.Questionado sobre se Donald Trump deveria ser chamado a depor, respondeu: “Isso cabe a vocês decidir. Mas ele conhecia-o bem", disse, recordando ainda ainda uma conversa no início dos anos 2000, em que Trump lhe terá dito: “Fomos amigos e depois desentendemo-nos por causa de um negócio imobiliário". Bill Clinton foi também confrontado com uma fotografia divulgada pelo Departamento de Justiça que o mostra num jacuzzi ao lado de uma pessoa com o rosto ocultado. “Não creio que soubesse que a fotografia tinha sido tirada”, afirmou, dizendo estar “quase certo” de que a imagem foi captada no Brunei. Questionado sobre a identidade da outra pessoa, respondeu: “Não sei quem é". Já Hillary Clinton rejeitou referências à teoria da conspiração conhecida como “Pizzagate” - já desmentida pelas autoridades e que alegava, sem provas, a existência de uma rede de pedofilia ligada ao seu círculo político - classificando-a como “totalmente inventada” e “uma acusação absurda”.Embora os nomes do antigo presidente e de sua mulher surjam nos ficheiros da investigação divulgados pelas autoridades norte-americanas, até agora nenhum dos Clinton foi acusado de qualquer irregularidade pelas vítimas de Epstein.."Não vi nada e não fiz nada de errado", diz Bill Clinton sobre Jeffrey Epstein.“Quero que a verdade venha à tona”. Hillary Clinton foi ouvida mais de seis horas sobre Jeffrey Epstein