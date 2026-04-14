Liberal Carney chegou ao poder há pouco mais de um ano.
Liberal Carney chegou ao poder há pouco mais de um ano.FOTO: EPA/ERIC REID
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Carney consegue maioria e tem caminho livre para governar o Canadá até 2029

Primeiro-ministro celebrou vitórias do seu Partido Liberal em três eleições parciais na passada segunda-feira.
Helena Tecedeiro
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