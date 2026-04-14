Carney consegue maioria e tem caminho livre para governar o Canadá até 2029

A noite já ia longa quando Tatiana Auguste exclamou “Terrebone está à mesa das decisões”. A curta vitória da candidata liberal a deputada por aquela cidade quebequense selou um serão de festa para o partido do primeiro-ministro Mark Carney que com as vitórias nas eleições parciais de segunda-feira em três círculos eleitorais garantiu uma maioria de 174 lugares na câmara baixa do Parlamento. O chefe do executivo, no poder há pouco mais de um ano, tem agora o caminho livre para iniciar uma fase II na sua governação, passando a poder aprovar legislação sem depender da oposição, além de evitar nova ida às urnas até 2029, para quando estão previstas as eleições federais.Carney reagiu no X, dizendo: “esta noite, os eleitores depositaram a sua confiança no plano do nosso novo governo. Aceitamos esse apoio com humildade, determinação e a compreensão clara do que este momento exige.” .As eleições parciais realizaram-se em dois círculos eleitorais da região de Toronto - Scarborough Southwest e University-Rosedale -, além de Terrebonne, no Quebeque, onde Tatiana Auguste ganhou uma disputa renhida com a rival do Bloco Quebequense, Nathalie Sinclair-Desgagné. Esta maioria veio confirmar uma reviravolta na sorte dos Liberais, que tudo apontava viessem a perder as eleições do ano passado, antes de o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau ter posto fim a quase uma década no poder ao demitir-se em janeiro. A sua saída abriu caminho para que Carney se candidatasse com sucesso à liderança do partido e, em abril de 2025, conduziu os Liberais a uma vitória que lhes garantiu um governo minoritário, num momento em que o apoio à formação disparou em resposta à retórica agressiva do presidente dos EUA, Donald Trump.Nos últimos meses, Carney aumentou o número de assentos liberais ao atrair quatro deputados conservadores e uma deputada do social-democrata Novo Partido Democrático (NPD na sigla em inglês) para as fileiras do partido no Governo.Mas o chefe do Governo canadiano ainda necessitava de pelo menos mais um deputado para garantir estabilidade durante o mandato. Na segunda-feira conseguiu três. Esta é, segundo o jornal Le Devoir, a primeira vez que um primeiro-ministro consegue uma maioria parlamentar graças a deputados transfugas. “Poder absoluto”, denuncia a oposiçãoO líder da oposição, o conservador Pierre Poilievre, denunciou uma maioria conseguida sem o aval dos eleitores. Nas redes sociais, o homem que lidera o Partido Conservador desde agosto de 2025, classificou mesmo a atual situação política de “poder absoluto sem qualquer obrigação de prestar contas”, com uma maioria obtida graças a “manobras de bastidores com políticos que traíram os eleitores”. .Carney (e Trump) dão a vitória aos liberais no Canadá. E agora?