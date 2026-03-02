Mark Carney foi recebido em Nova Deli por Narendra Modi.
Internacional

Canadá e Índia dão impulso aos laços entre os dois países após período de relações tensas

Visita de Carney à Índia insere-se numa viagem que incluirá a Austrália e o Japão, com o objetivo de diversificar os parceiros comerciais do Canadá, em alternativa aos EUA.
Ana Meireles
