Burnham revelou que o governo estará a preparar novas sanções contra o Irão.
Burnham revelou que o governo estará a preparar novas sanções contra o Irão. EPA / FILIP SINGER
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Burnham diz que Irão está provavelmente por trás do incidente na base de Fairford

No total, a polícia deteve sete homens no âmbito da investigação, mas todos os suspeitos foram libertados mediante o pagamento de uma fiança e ninguém foi formalmente acusado.
Ana Meireles
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O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, disse esta segunda-feira (12 de outubro) que é "altamente provável" que um alegado ataque contra a base aérea em Fairford, utilizada pelos Estados Unidos, tenha sido coordenado no Irão e, quase de certeza, dirigido pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

“Não toleraremos estas ameaças no nosso território”, disse Burnham no parlamento. “Combateremos firmemente o uso de redes criminosas pelo Irão, empregando todos os nossos poderes para as atingir e as suas fontes de financiamento, e imporemos novas sanções para restringir a capacidade do Irão e do Guarda Revolucionária Islâmica de nos causar danos.”

Na semana passada, o presidente Donald Trump afirmou que uma ameaça ligada ao Irão motivou a retirada dos bombardeiros dos Estados Unidos B-1 da base aérea RAF Fairford, e as autoridades norte-americanas disseram à Reuters que havia uma suspeita de um plano que envolvesse o Irão para realizar um ataque com drones.

O incidente nas imediações da RAF Fairford teve início nas primeiras horas do dia 27 de setembro, quando cinco britânicos na casa dos 20 anos foram detidos perto da base por suspeita de crimes relacionados com terrorismo e explosivos.

Mais tarde, foram libertados sem acusação formal, mediante fiança, e a polícia informou que estava a analisar se houve envolvimento de algum Estado estrangeiro.

No total, a polícia deteve sete homens no âmbito da investigação, mas todos os suspeitos foram libertados sob fiança e ninguém foi formalmente acusado.

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