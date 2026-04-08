Bill Gates testemunha ante Congresso dos Estados Unidos no caso Epstein

O fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates vai prestar testemunho ante um comité congressional dos Estados Unidos no âmbito do caso Jeffrey Epstein, no dia 10 de junho, confirmou terça-feira, 7 de abril, fonte próxima da matéria à AFP.O cofundador da Microsoft e uma das pessoas mais ricas do mundo será ouvido à porta fechada perante um comité, que pretende questioná-lo sobre as ligações ao pedófilo condenado Epstein.“Bill Gates recebeu de bom grado a oportunidade”, explicou um porta-voz à AFP.A audição, marcada para 10 de junho, permitirá a Gates esclarecer o que disse quando considerou um “grande erro” ter tido ligações a Epstein, que morreu na cadeia em 2019 antes de ser condenado por crimes sexuais.“Embora nunca tenha testemunhado ou participado em atividades ilegais com Epstein, encara bem a possibilidade de responder às perguntas do comité para apoiar este importante trabalho”, declarou a porta-voz.O comité da Casa dos Representantes tem investigado o caso Jeffrey Epstein, ouvindo agora um empresário mencionado no caso, nomeadamente num e-mail guardado, mas não enviado, sobre medicamentos para “tratar Bill dos efeitos de ter sexo com meninas russas”..Princesa herdeira da Noruega diz ter sido "manipulada e enganada" por Epstein.Justiça dos EUA divulga documentos com alegações contra Trump no caso Epstein