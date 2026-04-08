Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates
Fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill GatesEPA
Internacional

Bill Gates testemunha ante Congresso dos Estados Unidos no caso Epstein

O cofundador da Microsoft será ouvido à porta fechada perante um comité, que pretende questioná-lo sobre as ligações ao pedófilo condenado Epstein. A audição está marcada para 10 de junho.
DN/Lusa
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O fundador da Microsoft e magnata norte-americano Bill Gates vai prestar testemunho ante um comité congressional dos Estados Unidos no âmbito do caso Jeffrey Epstein, no dia 10 de junho, confirmou terça-feira, 7 de abril, fonte próxima da matéria à AFP.

O cofundador da Microsoft e uma das pessoas mais ricas do mundo será ouvido à porta fechada perante um comité, que pretende questioná-lo sobre as ligações ao pedófilo condenado Epstein.

“Bill Gates recebeu de bom grado a oportunidade”, explicou um porta-voz à AFP.

A audição, marcada para 10 de junho, permitirá a Gates esclarecer o que disse quando considerou um “grande erro” ter tido ligações a Epstein, que morreu na cadeia em 2019 antes de ser condenado por crimes sexuais.

“Embora nunca tenha testemunhado ou participado em atividades ilegais com Epstein, encara bem a possibilidade de responder às perguntas do comité para apoiar este importante trabalho”, declarou a porta-voz.

O comité da Casa dos Representantes tem investigado o caso Jeffrey Epstein, ouvindo agora um empresário mencionado no caso, nomeadamente num e-mail guardado, mas não enviado, sobre medicamentos para “tratar Bill dos efeitos de ter sexo com meninas russas”.

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