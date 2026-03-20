Princesa herdeira da Noruega diz ter sido "manipulada e enganada" por Epstein

A princesa herdeira da Noruega afirmou esta sexta-feira, 20 de março, que se arrepende da sua amizade com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein."Fui manipulada e enganada", disse Mette-Marit, emocionada, numa entrevista à estação pública NRK, procurando conter um dos maiores escândalos a atingir a família real do país. "É claro que gostaria de nunca o ter conhecido", afirmou.A divulgação de milhões de documentos de Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA causou agitação mundial, revelando laços com pessoas proeminentes, incluindo a princesa herdeira e importantes políticos, executivos e diplomatas noruegueses.Esses documentos revelaram uma comunicação frequente entre Mette-Marit e Epstein, que ocorreu muito tempo depois de este se ter declarado culpado, em 2008, de abusar sexualmente uma menor. A princesa herdeira, de 52 anos, não foi acusada de qualquer crime, mas pediu desculpa ao rei Harald e à rainha Sonja num comunicado publicado a 6 de fevereiro.Embora já fossem conhecidas ligações entre Mette-Marit e Epstein, os novos documentos revelaram uma relação mais extensa, o que provocou uma invulgar reprimenda por parte do primeiro-ministro.Mette-Marit, mulher do príncipe Haakon, herdeiro do trono, manteve contacto com Epstein entre 2011 e 2014 e ficou hospedada na casa do criminoso sexual em Palm Beach durante quatro dias durante uma viagem privada em 2013."Ele usou o facto de termos um amigo em comum e de eu ser ingénua. Gosto de acreditar no melhor das pessoas. Mas também optei por terminar o contacto com ele", disse a princesa, que assegura não ter visto "nada ilegal".Mette-Marit pediu desculpa em 2019 por não ter investigado o passado de Epstein, garantindo que nunca se teria associado a ele se soubesse da gravidade dos crimes que cometeu, mas um e-mail de outubro de 2011, entretanto revelado, mostra que Mette-Marit lhe escreveu a dizer que o tinha pesquisado no Google e que o encontrou "não tinha muito bom aspeto", seguido de um emoji sorridente. Quando questionada sobre o e-mail pela NRK, Mette-Marit disse não se lembrar por que razão o escreveu. "Mas se tivesse encontrado informações que me fizessem perceber que ele era um abusador e agressor sexual, não teria desenhado um emoji sorridente", assegurou.O marido de Mette-Marit, Haakon, declarou apoio à mulher num momento difícil, frisando que o casamento é para "os bons e os maus momentos". "A Mette é carinhosa, sábia e muito forte. E é por isso que a terei sempre ao meu lado quando algo difícil acontecer", disse o príncipe herdeiro.A princesa herdeira não aparece em público há semanas, apesar de a família real ter marcado presença nos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália e em eventos na Noruega..Procuradora-geral dos EUA intimada pelo Congresso a depor sobre caso Epstein