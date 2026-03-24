Bill Cosby condenado a quase 60 milhões de dólares por agressão sexual em 1972

O comediante Bill Cosby foi considerado culpado de ter drogado e agredido sexualmente uma mulher em 1972 e condenado a pagar-lhe uma indemnização de quase 60 milhões de dólares, cerca de 51 milhões de euros.A decisão foi tomada na segunda-feira, 23 de março, por um juri de um tribunal da Califórnia depois de quase duas semanas de julgamento. Primeiramente, numa sessão durante a manhã, concederam à vítima 19,15 milhões de dólares (cerca de 16,5 milhões de euros) por danos passados e futuros; e posteriormente, durante a tarde, decidiram uma outra indemnização de 40 milhões de dólares (cerca de 34 milhões de euros) por danos punitivos. No total, o comediante, atualmente com 88 anos, terá de pagar 59, 25 milhões de dólares a Donna Mosinger.“Este veredicto não é apenas de mim – trata-se de finalmente ser ouvida e responsabilizar o Sr. Cosby”, disse Motsinger num comunicado. “Carreguei o peso do que me aconteceu durante mais de 50 anos. Nunca desaparece. Hoje, um júri viu a verdade e responsabilizou-o. Isto significa tudo. Espero que isto dê força a outros sobreviventes que ainda aguardam o momento de serem ouvidos”, acrescentou.Donna Mosinger deu início ao processo contra Bill Cosby em 2023 – tinha feito as primeiras alegações, de forma anónima, em 2005 -, alegando que em 1972, quando era empregada de mesa num restaurante de Sausalito, perto de São Francisco, foi convidada pelo comediante para assistir ao seu espetáculo de stand-up em San Carlos, uma cidade próxima. Segundo o relato no processo descrito pela agência Associated Press, Cosby ter-lhe-á dado vinho e dois comprimidos que julgou serem aspirina. E, a partir daí, variou entre os estados de consciência e inconsciência, tendo memória de ser levada por dois homens para uma limousina.“Acordou em casa completamente nua, exceto a roupa interior – sem blusa, sem sutiã e sem calças”, lê-se no processo. “Ela sabia que tinha sido drogada e violada por Bill Cosby”, diz ainda.A defesa de Cosby alegou que o caso se baseava em suposições e especulações, já que, como a própria alegada vítima dizia, não tinha ideia do que lhe acontecera.Entre as testemunhas de Donna Mosinger esteve Andrea Constand, administradora desportiva da Universidade Temple, que também acusou o ator de agressão sexual. Esse caso culminou com a condenação de Cosby num tribunal criminal da Pensilvânia em 2018. No entanto, o Supremo Tribunal do estado anulou o veredicto e Cosby foi libertado da prisão após cumprir quase três anos de uma pena de três a dez anos..Kevin Spacey chegou a acordo com os três homens que o acusaram de assédio sexual