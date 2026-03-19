Kevin Spacey chegou a acordo com os três homens que o acusaram de assédio sexual

O ator norte-americano Kevin Spacey chegou a um acordo extrajudicial com os três homens que entraram com processos na justiça por alegadas agressões sexuais.Estes processos deviam ser julgados ainda este ano por um tribunal superior, mas foram agora suspensos na sequência do acordo .Os três homens alegaram que as agressões de Kevin Spacey, estrela da série de televisão House of Cards, aconteceram entre 2000 e 2013, tendo o ator de 66 anos negado as acusações. O vencedor do Óscar de melhor ator em 2000, com a interpretação no filme American Beauty, tinha sido absolvido em 2023 por um tribunal criminal em relação a nove acusações de crimes sexuais de que tinha sido alvo.Dois dos homens, que se escudaram no anonimato, que acusaram Spacey recorreram depois a um tribunal superior, sendo que um deles garantiu que foi "agredido deliberadamente" pelo ator em cerca de 12 ocasiões entre 2000 e 2005.Outro das vítimas disse ter conhecido Spacey num workshop realizado no teatro Old Vic, em Londres, onde o ator era diretor artístico, e garante ter sofrido "danos psicológicos e perdas financeiras" devido à agressão de que foi alvo em 2008.O terceiro agredido foi Ruari Cannon, que participou da peça Sweet Bird of Youth, de Tennessee Williams, no Old Vic, em 2013, e acusou Kevin Spacey de o ter apalpado numa festa após a noite de estreia. O ator negou a acusação, considerando-a "ridícula" e que "nunca aconteceu".Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre os acordos que Kevin Spacey estabeleceu com as três alegadas vítimas.