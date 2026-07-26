Autor de ataque em Berlim é morto pela polícia

O autor de ataque em Berlim foi morto pelas 18:00 (hora da capital alemã) deste domingo, 26 de julho. A informação foi confirmada pelas autoridades da Alemanha, em nota. O homem foi morto após "avançar em direção" aos polícias com uma arma branca, acrescentou a polícia de Berlim. "Apesar das medidas imediatas de reanimação iniciadas pelo Corpo de Bombeiros de Berlim, ele morreu no local", disse um porta-voz da polícia. O confronto ocorreu contra o Comando de Operações Especiais. O suspeito era procurado desde a noite de sábado, após avançar com uma carrinha contra participantes da marcha pelo Orgulho LGBTQIA+.Mais cedo, as autoridades haviam confirmado que o criminoso seria simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico, já condenado anteriormente, sendo que o ataque já motivou reações de vários países europeus. Segundo os meios de comunicação social alemães Der Spiegel e o jornal Bild, Abdul B., apontado como principal suspeito do ataque, tinha tentado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria em 2025, mas tinha sido detido no Líbano.Cidadão alemão, tinha sido repatriado para o seu país, onde foi condenado em 2026, num outro processo, segundo estes meios de comunicação, por "preparação de um ato de violência grave que colocava em risco a segurança do Estado"..Suspeito do ataque a marcha LGBTQ+ é simpatizante do Estado Islâmico. Ministro aponta para ataque terrorista\n.Berlim chora vítimas de ataque contra comunidade LGBTQIA+ (veja imagens)