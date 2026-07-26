Berlim chora vítimas de ataque contra comunidade LGBTQIA+ (veja imagens)

Mais de 24 horas depois de um dia de celebração do amor e da diversidade, Berlim está de luto. O domingo é marcado por tristeza e homenagens às vítimas do ataque contra a marcha do orgulho LGBTQIA+ na capital alemã no sábado à noite. Uma pessoa morreu equase 30 ficaram feridas."Estes atos têm apenas um objetivo: dividir a nossa sociedade e retirar-nos aquilo que temos de mais importante, o nosso caráter aberto e a nossa liberdade", frisou o chanceler alemão Friedrich Merz, à entrada da missa ecuménica realizada na Igreja de Santa Maria.Veja fotos das homenagens..Suspeito do ataque a marcha LGBTQ+ é simpatizante do Estado Islâmico. Ministro aponta para ataque terrorista\n.Polícia alemã emite mandado de captura contra suspeito de ataque a evento LGBTQ+