Berlim chora vítimas de ataque contra comunidade LGBTQIA+ (veja imagens)
Foto: Clemens Bilan / EPA
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Berlim chora vítimas de ataque contra comunidade LGBTQIA+ (veja imagens)

Segundo o Governo, trata-se de um ataque terrorista.
Amanda Lima
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Mais de 24 horas depois de um dia de celebração do amor e da diversidade, Berlim está de luto. O domingo é marcado por tristeza e homenagens às vítimas do ataque contra a marcha do orgulho LGBTQIA+ na capital alemã no sábado à noite. Uma pessoa morreu equase 30 ficaram feridas.

"Estes atos têm apenas um objetivo: dividir a nossa sociedade e retirar-nos aquilo que temos de mais importante, o nosso caráter aberto e a nossa liberdade", frisou o chanceler alemão Friedrich Merz, à entrada da missa ecuménica realizada na Igreja de Santa Maria.

Veja fotos das homenagens.

Foto: Clemens Bilan / EPA
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