Condutor atropela participantes de celebração LGBTQIA+ em Berlim. Há um morto e 15 feridos

Várias pessoas ficaram feridas num atropelamento em Berlim esta noite, 25 de julho, durante o evento LGBTQIA+ "Christopher Street Day". O jornal alemão Bild avança que o incidente aconteceu pelas 22:00 (hora local). O acidente, que aconteceu no parque Tiergarten, foi confirmado pela polícia. "Atualmente, estamos em funcionamento com várias forças policiais, bem como com unidades de resgate do Corpo de Bombeiros de Berlim, no Großer Tiergarten. Presume-se que um veículo tenha entrado no Tiergarten, atropelado e ferido várias pessoas", lê-se em publicação no X. As autoridades igualmente destacaram que estão em busca do condutor do carro. "Os feridos estão a receber assistência das equipas de resgate. Estamos a realizar uma busca intensiva pelos suspeitos", complementaram. Pelo menos uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas..De acordo com testemunhas, citadas pelo Bild, o veículo era uma carrinha branca. O número exato de feridos e a causa do incidente ainda não estavam claros. A área foi isolada e o evento cancelado.Poucos minutos depois do acidente, os organizadores do evento anunciaram o cancelamento da festividade. A palavra "Evacuação" foi exibida em cores vibrantes no ecrã gigante do Portão de Brandemburgo. Logo em seguida, uma publicação no Instagram instruiu os participantes a deixarem a área "com calma e de forma ordenada". "O Christopher Street Day (CSD) é o nome dado às celebrações e marchas do Orgulho LGBTQIA+ em muitos países de língua alemã, como Alemanha, Áustria e Suíça. O nome faz referência à Christopher Street, uma rua no bairro de Stonewall Inn, onde ocorreram os Motins de Stonewall em junho de 1969..Dois mortos e três feridos graves num atropelamento em massa na cidade alemã de Leipzig (com vídeos).Justiça alemã acusa afegão por atropelamento mortal em Munique em fevereiro