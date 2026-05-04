Dois mortos e três feridos graves num atropelamento em massa na cidade alemã de Leipzig (com vídeos)

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas na tarde desta segunda-feira, 4 de maio, depois de serem atropeladas por um automóvel numa zona pedonal no centro da cidade de Leipzig, na Alemanha.De acordo com um porta-voz da polícia local, citado pelo jornal Bild, "um carro atravessou o centro da cidade" a alta velocidade.Burkhard Jung, autarca de Leipzig, revelou entretanto que três pessoas morreram, tendo o suspeito sido capturado pelas autoridades ainda dentro do automóvel que conduzia."A polícia prendeu o suspeito", disse o autarca, garantindo que já não há perigo para a população. "Estamos devastados. Tudo o que posso fazer agora é expressar minha solidariedade às famílias das vítimas", acrescentou, sublinhando que a polícia vai agora apurar o que esteve na origem da tragédia.Para já, sabe-se que o suspeito é um cidadão alemão de 33 anos, que já era conhecido das autoridades.Axel Schuh, chefe dos bombeiros de Leipzig, referiu que a viatura dirigiu-se a toda a velocidade até a praça do mercado, sendo que além dos dois mortos, registaram-se ainda três feridos graves, "que receberam os primeiros socorros imediatamente e foram levadas para o hospital em ambulâncias". Além disso "há ainda outras 20 outras pessoas afetadas" pelo incidente, disse o responsável pelos bombeiros.Para o local foram direcionados 40 bombeiros e 40 paramédicos, além de dois helicópteros.