Autocarro escolar colide com comboio na Bélgica. Há, pelo menos, quatro mortos
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Autocarro escolar colide com comboio na Bélgica. Há, pelo menos, quatro mortos

Acidente ocorreu numa passagem de nível que tinha as cancelas fechadas. O Ministro Federal da Mobilidade diz que dois adolescentes, o condutor do autocarro e o acompanhante perderam a vida.
Sofia Fonseca
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Um autocarro escolar colidiu com um comboio na manhã desta terça-feira, 26 de maio, no norte da Bélgica. O balanço mais recente dá conta da existência de quatro mortos, depois de nas primeiras informações, o ministro do Interior, Bernard Quintin, ter reportado a existência de várias vítimas.

O acidente ocorreu pelas 8h15 locais numa passagem de nível de Vierhuizen, em Buggenhout. As circunstâncias em que ocorreu a colisão ainda não são claras, mas, de acordo com os primeiros relatos, o semáforo estava vermelho e a cancela fechada.

De acordo com a VTR, a polícia confirmou que nove pessoas seguiam no miniautocarro no momento do acidente: o motorista, um acompanhante e sete crianças, a maioria em idade escolar.

O Ministro Federal da Mobilidade, Jean-Luc Crucke, disse entretanto à RTL info que dois adolescentes, o condutor e o acompanhante perderam a vida no acidente. Disse ainda que há dois feridos graves.

O governante indicou ainda que as imagens de vigilância confirmam que a cancela da passagem de nível estava fechada.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do trágico acidente em Buggenhout. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias. Desejo muita força aos feridos", escreveu o ministro do Interior, Bernard Quintin, na plataforma de redes sociais X.

No comboio, que partira de Bruges em direção a Buggenhout, a cerca de um quilómetro do local onde se deu o acidente, seguiam cerca de 100 passageiros. Nenhum sofreu ferimentos, mas um deles recebeu assistência médica por estar em estado de choque. “A passagem de nível estava a um quilómetro da estação, pelo que o comboio já estava a abrandar, mas o impacto ainda foi enorme”, disse um porta-voz da Infrabel, empresa responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, citado pela Belga News Agency.

A empresa informou que o maquinista ainda travou mas não conseguiu evitar a colisão.

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