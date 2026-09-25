Susan Sarandon está entre os cerca de 30 detidos no protesto
Susan Sarandon está entre os cerca de 30 detidos no protestoCreative Commons
Internacional

Atrizes Susan Sarandon e Hannah Einbinder entre dezenas de detidos em protesto contra Netanyahu

Cerca de 30 pessoas foram detidas num protesto da Jewish Voice for Peace, uma organização judaica pró-palestiniana. Primeiro-ministro israelita esteve em Nova Iorque para a Assembleia-Geral da ONU.
André Certã
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As atrizes Susan Sarandon e Hannah Einbinder foram detidas esta quinta-feira, 24 de setembro, durante um protesto contra a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Nova Iorque, por conta da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Enquanto o chefe do Governo israelita se preparava para discursar perante a assembleia, cerca de 400 pessoas sentaram-se no chão e bloquearam uma estrada no centro de Manhattan, noticiou a emissora de televisão local Pix11, que especificou que era um protesto ligado à organização judaica pró-palestiniana Jewish Voice for Peace. Segundo a Reuters, cerca de 30 pessoas foram detidas.

Segundo alguns relatos em media internacionais, vários dos manifestantes cantavam frases como "Deixem de fornecer armas a Israel, deixem Gaza viver" ou "deixem o Irão viver".

Vídeos da detenção de Hannah Einbinder, da série "Hacks" e do filme "Adolescência, Sexo e Morte no Acampamento Miasma" foram partilhados nas redes sociais. Nas imagens vê-se a atriz a dizer "Palestina Livre" enquanto é retirada pela polícia nova-iorquina.

A detenção de Sarandon, que participou em filmes como "A Última Caminhada" ou "Thelma & Louise" e é conhecida pelas suas posições abertamente pró-Palestina, também foi filmada e partilhada nas redes sociais, mostrando-a no meio de vários outros detidos.

Para além destas atrizes, políticos ligados à ala mais à esquerda do Partido Democrata estavam também a participar. Darializa Avila Chevalier, candidata a congressista pelos democratas, e Chi Ossé, membro da assembleia municipal da cidade, juntaram-se aos manifestantes e foram eles também detidos.

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