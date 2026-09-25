Atrizes Susan Sarandon e Hannah Einbinder entre dezenas de detidos em protesto contra Netanyahu

As atrizes Susan Sarandon e Hannah Einbinder foram detidas esta quinta-feira, 24 de setembro, durante um protesto contra a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Nova Iorque, por conta da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Enquanto o chefe do Governo israelita se preparava para discursar perante a assembleia, cerca de 400 pessoas sentaram-se no chão e bloquearam uma estrada no centro de Manhattan, noticiou a emissora de televisão local Pix11, que especificou que era um protesto ligado à organização judaica pró-palestiniana Jewish Voice for Peace. Segundo a Reuters, cerca de 30 pessoas foram detidas.

Segundo alguns relatos em media internacionais, vários dos manifestantes cantavam frases como "Deixem de fornecer armas a Israel, deixem Gaza viver" ou "deixem o Irão viver".

Vídeos da detenção de Hannah Einbinder, da série "Hacks" e do filme "Adolescência, Sexo e Morte no Acampamento Miasma" foram partilhados nas redes sociais. Nas imagens vê-se a atriz a dizer "Palestina Livre" enquanto é retirada pela polícia nova-iorquina.