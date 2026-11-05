Ator Russell Brand considerado culpado de violação e agressões sexuais

O ator britânico Russell Brand foi considerado culpado de violação e agressões sexuais por um tribunal de Londres, esta quinta-feira, 5 de novembro.

Estrela de filmes como É Muito Rock, Meu! e Arthur, ex-marido da cantora norte-americana Katty Perry, o ator de 51 anos poderá enfrentar uma longa pena de prisão. A sentença será anunciada na próxima segunda-feira.

Descrito pelos procuradores como um predador sexual implacável, Russell Brand negou as acusações, alegando que se trataram de situações consensuais, reinventados ou reimaginados.

Mais concretamente, o ator e humorista foi condenado no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, por um crime de violação e três agressões sexuais, tendo sido absolvido de outras duas acusações de violação e de uma tentativa de atentado ao pudor.