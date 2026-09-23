Harvey Weinstein condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual a assistente de produção em 2006

A antiga estrela e produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi condenado a 15 anos de prisão pela agressão sexual a Miriam Haley, ex-assistente de produção, há 20 anos, no seu apartamento de Manhattan, em Nova Iorque. Esta condenação surge quase nove anos depois de o caso ter desencadeado o movimento #MeToo.

A pena acabou por ser menos pesada do que era pedido pelo Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque, que recomendou em junho uma pena de 20 anos de prisão por estes atos, que acarretam uma pena potencial de até 25 anos.

O antigo magnata do cinema norte-americano, de 74 anos, foi acusado de assédio, agressão sexual e violação por mais de 80 mulheres, entre as quais as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.

O escândalo e toda a sua extensão foram revelados pelo The New York Times e do The New Yorker em outubro de 2017, após anos de rumores que sugeriam que usava a sua influência para agredir sexualmente jovens mulheres.

A onda de choque criada na sequência do caso desencadeou o movimento #MeToo, que deu voz às vítimas de violência sexual em todo o mundo.

Indiciado em 2018, Weinstein foi inicialmente condenado a 23 anos de prisão em 2020 por forçar a ex-assistente de produção Miriam Haley a praticar sexo oral em 2006 e após acusações de violação contra a atriz Jessica Mann em 2013. No entanto, um tribunal de recurso anulou esta sentença em 2024 por questões processuais, tendo sido realizados dois novos julgamentos.

Em junho do ano passado, o produtor de Pulp Fiction e Shakespeare in Love foi novamente considerado culpado das acusações relacionadas com Miriam Haley. Também em 2025, foi absolvido de uma acusação semelhante de agressão sexual contra a modelo polaca Kaja Sokola. Em relação ao caso de Jessica Mann, o júri também não conseguiu chegar a um veredicto, o que levou a atriz a decidir retirar as acusações.

Paralelamente, um tribunal de recurso da Califórnia ordenou em junho a revisão da pena de 16 anos de prisão que Harvey Weinstein cumpre pela violação da modelo e atriz Evgeniya Chernyshova em Los Angeles, em 2013. Mas, neste caso, o tribunal manteve a condenação.