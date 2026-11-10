Atirador de Cracóvia visitou sites sobre o assassino em massa norueguês Anders Breivik

O atirador, de 24 anos, que morreu esta segunda-feira no hospital, depois de matar seis pessoas numa praça em Cracóvia no sábado, visitou sites sobre o autor de um massacre na Noruega, Anders Breivik, informou, esta terça-feira, o ministro da Justiça polaco, Waldemar Zurek, adiantando haver indícios de que possa ter sido influenciado pelo extremismo de direita. Uma hipótese que já tinha sido levantada pelo ministro do Interior, Marcin Kierwinsk, ainda no sábado.

De recordar que, a 22 de julho de 2011, o neonazi Anders Breivik matou oito pessoas com um carro armadilhado em Oslo, assassinando a tiro, em seguida, 69 pessoas (na sua maioria adolescentes) num acampamento de jovens do Partido Trabalhista norueguês, na ilha de Utoeya, cerca de 38 quilómetros a noroeste de Oslo.

“É claro que ele visitou sites relacionados com Anders Breivik”, afirmou Waldemar Zurek, acrescentando que uma bandeira amarela com a imagem de uma serpente e a frase “Don’t tread on me” (“Não me pisem”) foi encontrada no quarto de Oksinski. Esta bandeira, conhecida como Bandeira de Gadsden, tem sido utilizada por grupos de extrema-direita nos Estados Unidos.

Neste sentido, o ministro disse ainda que que símbolos encontrados no local de trabalho do suspeito - identificado como Michal Oksinski, um operário fabril de 24 anos - “podem apontar para esta linha de investigação”.

Matou primeiro a família

Oksinsk, - que abriu fogo numa praça em Cracóvia, no sul da Polónia, matando seis pessoas e ferindo 15, no sábado - morreu na segunda-feira de manhã no hospital.

O polaco estava em estado crítico, depois de ter sido atingido a tiro pela polícia, que interveio para terminar o ataque, enquanto fugia no carro com o qual tinha invadido a praça do Mercado e disparado indiscriminadamente sobre as pessoas.

O homem tinha sido submetido a diversas cirurgias, num hospital de Cracóvia, e o seu estado era classificado como crítico.

O Ministério Público polaco anunciou no domingo a abertura de um inquérito por um ato de "caráter terrorista".

Os procuradores vão investigar, entre outros pontos, o homicídio de seis pessoas em Cracóvia, ato que "constitui uma infração de natureza terrorista", e de três pessoas na residência do alegado atirador em Ostrowiec Swietokrzyski, segundo o comunicado do Ministério Público.

A polícia polaca confirmou que os três corpos, encontrados sem vida na residência do alegado autor do ataque, são do pai, mãe e irmã, de 53, 52 e 21 anos, respetivamente.

Ainda não se conhecem, contudo, os pormenores que levaram às suas mortes.

com Lusa