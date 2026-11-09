Polícia diz que alegado autor de ataque armado na Polónia morreu

O homem de 24 anos que abriu fogo numa praça em Cracóvia, no sul da Polónia, matando seis pessoas e ferindo 15, no sábado, morreu no hospital na manhã desta segunda-feira, informou a polícia.

O polaco estava em estado crítico depois de ter sido atingido a tiro pela polícia, que interveio para terminar o ataque, enquanto fugia no carro com o qual tinha invadido a praça do Mercado e disparado indiscriminadamente sobre as pessoas.

O homem tinha sido submetido a diversas cirurgias, num hospital de Cracóvia, e o seu estado atual era classificado como crítico.

O Ministério Público polaco anunciou no domingo a abertura de um inquérito por um ato de "caráter terrorista".

Uma cidadã portuguesa foi ferida e encontrava-se hospitalizada, conforme informou no sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

O atacante atravessou a praça, localizada no coração do Centro Histórico de Cracóvia, no sábado, para dar início ao ataque. A praça é um importante ponto turístico da segunda maior cidade do país.

Os procuradores vão investigar, entre outros pontos, o homicídio de seis pessoas em Cracóvia, ato que "constitui uma infração de natureza terrorista", e de três pessoas na residência do alegado atirador em Ostrowiec Swietokrzyski, segundo o comunicado do Ministério Público.

A polícia polaca confirmou que os três corpos encontrados sem vida na residência do alegado autor do ataque, são do pai, mãe e irmã, de 53, 52 e 21 anos, respetivamente.

Ainda não se conhecem, contudo, os pormenores que levaram às suas mortes.

O governador da província da Pequena Polónia, cuja capital é Cracóvia, Krzysztof Jan Kleczar, declarou que quatro das seis pessoas que morreram no tiroteio são polacas, uma quinta vítima é britânica, e a sexta é também estrangeira.

Em conferência de imprensa, confirmou que se trata de quatro mulheres e dois homens, com idades entre os 32 e os 61 anos. Kleczar indicou que todas as pessoas que deram entrada em seis hospitais no sábado "sobreviveram" à noite.

Entre os 16 feridos, há 11 cidadãos polacos e cinco estrangeiros, incluindo uma cidadã portuguesa de 74 anos e uma cidadã russa, segundo confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e a embaixada da Rússia na Polónia.

Segundo o governador, o estado de saúde dos dois polícias que conseguiram deter o suposto atirador "continua grave", acrescentou.

Na noite de domingo, as pessoas prestaram homenagem deixando velas e flores junto a marcas de tiros em Cracóvia, depois de a praça central da cidade se ter transformado num cenário de sangue e luto.

“Venho aqui para não cair numa espiral de medo e ansiedade”, disse Maciej Sikorski, residente em Cracóvia, à agência de notícias Associated Press, enquanto estava na praça.

“Numa situação como esta, é muito fácil deixar de viver — passar a sentir medo e simplesmente vegetar. É algo que quero mesmo evitar”, explicou.