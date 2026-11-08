Polónia abre investigação por terrorismo após tiroteio em Cracóvia. Pais e irmã do suspeito encontrados mortos em casa

O Ministério Público polaco anunciou este domingo (8) a abertura de uma investigação por ato de “caráter terrorista” na sequência do tiroteio que, no sábado, fez seis mortos e 16 feridos, entre os quais uma portuguesa, no centro de Cracóvia.

De acordo com o comunicado do Ministério Público, a investigação abrange, entre outros crimes, o homicídio das seis pessoas na praça central da cidade, considerado uma infração de natureza terrorista, e a morte dos três familiares na residência do alegado atirador, situada em Ostrowiec Swietokrzyski, a cerca de duas horas de Cracóvia. A polícia polaca identificou as três vítimas encontradas em casa como sendo o pai, de 53 anos, a mãe, de 52, e a irmã, de 21 anos, do suspeito. Para já, as autoridades não divulgaram pormenores sobre o que terá acontecido na habitação nem sobre a eventual ligação entre estas mortes e o ataque no centro de Cracóvia.

O autor do tiroteio é um cidadão polaco de 24 anos que foi baleado pela polícia quando tentava fugir do local no automóvel a partir do qual disparou sobre a multidão. O ministro da Administração Interna da Polónia, Marcin Kierwiński, afirmou em conferência de imprensa que o suspeito do ataque é um homem de 25 anos com "posições muito radicais e fascinado por ideologias de extrema-direita".

Depois de ter sido submetido a várias intervenções cirúrgicas durante a noite de sábado para domingo, o suspeito permanece em estado crítico.