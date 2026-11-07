Portuguesa entre os feridos de ataque em Cracóvia, na Polónia, que também fez seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e 15 ficaram feridas durante a tarde deste sábado, 7 de novembro, num tiroteio na praça principal de Cracóvia, na Polónia, de acordo com o mais recente balanço. Entre os feridos está uma cidadã portuguesa, que se encontra hospitalizada, deu conta o Ministério dos Negócios Estrangeiros. As vítimas mortais são quatro mulheres e dois homens.

Em declarações à RTP Notícias, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, revelou que a portuguesa ferida "tem 74 anos, é natural do norte do país", e foi atingida por um disparo no ataque ocorrido praça central de Cracóvia, na Polónia. Segundo o governante, a mulher "estava na cidade de visita a uma neta, que se encontra a fazer Erasmus" naquela cidade polaca, onde existe "uma significativa comunidade portuguesa".

A vítima está hospitalizada e "já foi submetida a uma intervenção cirúrgica". Apesar da gravidade dos ferimentos, Emídio Sousa adiantou que a mulher "já não correrá risco de vida".

Segundo os relatos replicados pelos media polacos, os disparos foram efetuados a partir de um carro em movimento que invadiu a praça central de Cracóvia esta tarde. O atirador, que usou uma espingarda longa de estilo militar e estava vestido com um uniforme camuflado, foi baleado e detido pela polícia.

De acordo com o site polaco Onet, o suspeito é um cidadão polaco, mas não levava consigo documentos de identificação, tendo sido identificado pela polícia "através de trabalho operacional".

As equipas de emergência foram de imediato acionadas para o local, desde que foi reportado o incidente, por volta das 15h00 locais (14h00 em Lisboa).

"Um homem que entrou na praça a conduzir começou a disparar sobre pessoas aleatoriamente de dentro do carro. O autor do crime foi detido. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo polícias", referiu em comunicado a polícia polaca.

Numa atualização posterior, o Ministério do Administração Interna da Polónia informou que dois agentes ficaram feridos, um deles com gravidade.

As autoridades locais pediram às pessoas para não se aproximarem das áreas onde a polícia e as equipas de emergência estão a trabalhar.