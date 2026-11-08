Homem polaco matou seis pessoas e feriu 15, incluindo uma cidadã portuguesa, e é suspeito de ter executado pais e irmã. EPA/PAWEL SUPERNAK

Internacional

Depois do choque, as interrogações sobre o atentado de Cracóvia

Perpetrador foi de pronto associado à extrema-direita, mas nas horas seguintes não houve confirmação, abrindo mais um ponto de tensão entre governo polaco e oposição.