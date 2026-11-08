Depois do choque, as interrogações sobre o atentado de Cracóvia

A Polónia cumpre nesta segunda-feira o segundo de dois dias de luto nacional na sequência do “crime de carácter terrorista” perpetrado por Michal O., um homem de 24 anos que no sábado à tarde matou seis pessoas e feriu 15 no centro de Cracóvia. Pela primeira vez desde 1939, a trombeta que anuncia a passagem de cada hora da basílica de Santa Maria, na praça do Mercado, foi suspensa durante 12 horas. Enquanto o governo de pronto identificou uma ligação entre o atentado e a ideologia de extrema-direita, os partidos mais à direita questionaram essa interpretação.Ainda no sábado, o primeiro-ministro Donald Tusk fez “um apelo urgente aos responsáveis políticos de todos os quadrantes” para não transformarem “esta tragédia num instrumento de jogo político”. Mas as declarações do ministro do Interior e da Administração alimentaram de pronto esse jogo. “Os elementos reunidos até ao momento indicam que o autor do atentado em Cracóvia agiu sozinho e estava fascinado pelas ideologias de extrema-direita”, disse Marcin Kierwinski. Ao que respondeu o principal partido da oposição, o nacionalista e conservador PiS: “Se Kierwinski desinformou o público, deverá enfrentar consequências políticas. Exigimos explicações imediatas e acesso às informações nas quais fundamentou as suas declarações”, escreveu o vice-presidente do partido, Przemyslaw Czarnek, no X.\tO que se sabe, para já, é que na residência do autor da carnificina, em Ostrowiec Swietokrzyski, 200 quilómetros a nordeste de Cracóvia, a polícia encontrou três corpos, de duas mulheres de 52 e 21 anos e de um homem de 53 anos, mortos por balas. Eram os pais e a irmã de Michal O. No local foram apreendidas sete armas de fogo. O arsenal foi adquirido de forma legal. .Estas armas juntam-se a um outro conjunto de outras que o atirador tinha no automóvel que usou para disparar aparentemente ao acaso na praça principal de Cracóvia, quando eram 15h00 locais de sábado. Vestido de uniforme militar, de máscara, luvas e capacete, e a usar um colete à prova de balas, foi perseguido pela polícia, tendo saído do carro e trocado tiros com dois agentes, munido de uma semi-automática AR-15. Os polícias, Jakub Kulik e Artur Moranski, foram atingidos pelos seus disparos, mas um deles, apesar dos ferimentos, conseguiu neutralizá-lo. Enquanto o autor do tiroteio foi sujeito a várias cirurgias e se encontra em estado grave, mas estável, os agentes saíram do coma induzido no domingo. Um deles continua em estado grave mas estável, enquanto o outro está em condição estável. Donald Tusk disse que eles “provavelmente salvaram muitas vidas humanas, apesar do risco de perderem as suas próprias”. Já o presidente Karol Nawrocki planeia agraciar os dois polícias com condecorações, disse o chefe do Gabinete Nacional de Segurança Bartosz Grodecki à agência de notícias estatal polaca.A turística Cracóvia (13 milhões de visitantes anuais) foi o mais recente local a ser sacudido por uma onda de violência. Entre os dias 7 e 10 de outubro, decorreram três ataques à facada em escolas na província de Mazóvia (onde se inclui a capital, Varsóvia). No total, morreu uma pessoa e 14 ficaram feridas. No que o primeiro-ministro atribuiu à glorificação da violência online, a onda de violência foi aplacada por uma operação policial em 64 mil escolas e que envolveu milhares de polícias. Foram detidas 117 pessoas por porte de armas e ameaças de atacar escolas e estudantes.“Os acontecimentos recentes - não apenas este, mas também coisas que têm acontecido ultimamente - estão realmente a afetar a nossa sensação de segurança”, disse Maria, uma empregada de café em Varsóvia, à Reuters. Para o diário Rzeczpospolita, o tiroteio trouxe um “fim brutal a uma era em que a Polónia era considerada uma ilha de segurança”.O governo de coligação de Donald Tusk está ainda pressionado internamente com o conflito aberto com parte do poder judicial e com o presidente conservador pela composição do Tribunal Constitucional; e enfrenta de perto as ameaças da guerra híbrida russa à Europa. Se se confirmar a inspiração de ideologias de extrema-direita, este será o ataque mais grave do género deste o tiroteio de Hanau (Alemanha), em 2020, onde o terrorista matou a tiro 10 frequentadores de bares de imigrantes, e a sua mãe. .Polónia abre investigação por terrorismo após tiroteio em Cracóvia. Pais e irmã do suspeito encontrados mortos em casa.Portuguesa entre os feridos de ataque em Cracóvia, na Polónia, que também fez seis mortos.Censura e acusações de golpe. Crise sobe de tom na Polónia entre Tusk e Nawrocki