Homem polaco matou seis pessoas e feriu 15, incluindo uma cidadã portuguesa, e é suspeito de ter executado pais e irmã.
Homem polaco matou seis pessoas e feriu 15, incluindo uma cidadã portuguesa, e é suspeito de ter executado pais e irmã.EPA/PAWEL SUPERNAK
Internacional

Depois do choque, as interrogações sobre o atentado de Cracóvia

Perpetrador foi de pronto associado à extrema-direita, mas nas horas seguintes não houve confirmação, abrindo mais um ponto de tensão entre governo polaco e oposição.
César Avó
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