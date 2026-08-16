Ataques ucranianos desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da gigante russa Wildberries

Além do armazém de Domodedovo, também o centro de distribuição da empresa localizado no parque industrial de Koledino interrompeu as suas operações, segundo o Ministério da Defesa ucraniano.

Kiev afirmou que este era o maior armazém da Wildberries, com 250.000 metros quadrados.

Esta semana, o Serviço de Informações Estrangeiras da Ucrânia estimou que a Wildberries sofreu perdas económicas superiores a 100 mil milhões de rublos (acima de mil milhões de euros), devido aos ataques com drones de longo alcance.

De acordo com o serviço, a Ucrânia incendiou e destruiu pelo menos 14 centros de distribuição da empresa. No pior cenário para a empresa, as perdas financeiras podem chegar aos 200 mil milhões de rublos, segundo os serviços secretos ucranianos.

Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 1,3 biliões de rublos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.