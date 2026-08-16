Fumo em instalação da Wildberries no Parque Industrial Koledino, perto de Podolsk, região de Moscovo, após ataque de drones ucranianos
Fumo em instalação da Wildberries no Parque Industrial Koledino, perto de Podolsk, região de Moscovo, após ataque de drones ucranianosEPA/STRINGER
Internacional

Ataques ucranianos desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da gigante russa Wildberries

Presidente ucraniano justifica os ataques à Wildberries, uma espécie de Amazon russa, alegando que a empresa armazena mantimentos militares e componentes de drones.
DN/Lusa
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A Ucrânia afirmou este domingo (16 de agosto) que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.

"A Ucrânia desativou sete dos 10 maiores centros de distribuição da Wildberries", escreveu o ministério da Defesa ucraniano na rede social Facebook, sendo que o mais recente ataque contra a empresa ocorreu no sábado à noite, quando vários drones foram lançados em direção à região de Moscovo.

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Além do armazém de Domodedovo, também o centro de distribuição da empresa localizado no parque industrial de Koledino interrompeu as suas operações, segundo o Ministério da Defesa ucraniano.

Kiev afirmou que este era o maior armazém da Wildberries, com 250.000 metros quadrados.

Esta semana, o Serviço de Informações Estrangeiras da Ucrânia estimou que a Wildberries sofreu perdas económicas superiores a 100 mil milhões de rublos (acima de mil milhões de euros), devido aos ataques com drones de longo alcance.

De acordo com o serviço, a Ucrânia incendiou e destruiu pelo menos 14 centros de distribuição da empresa. No pior cenário para a empresa, as perdas financeiras podem chegar aos 200 mil milhões de rublos, segundo os serviços secretos ucranianos.

Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 1,3 biliões de rublos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.

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