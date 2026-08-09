Um local para levantar encomendas da Wildberries em Moscovo.
Um local para levantar encomendas da Wildberries em Moscovo.FOTO:EPA/MAXIM SHIPENKOV
Internacional

Wildberries: por que a “Amazon russa” está na mira dos ucranianos?

Em menos de um mês, foram atacados pelo menos 20 armazéns da empresa de Tatiana Kim. Kiev alega que instalações estão ligadas ao esforço de guerra de Moscovo, mas a mulher mais rica da Rússia nega.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Rússia
Ucrânia
edição impressa
Guerra da Ucrânia
Diário de Notícias
www.dn.pt