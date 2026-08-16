Ataques causam pelo menos seis mortos na Rússia e um morto na Ucrânia

O ministério da Defesa da Rússia afirmou ter destruído 822 drones ucranianos durante a noite, dos quais 600 se dirigiam para a capital russa, num dos maiores ataques aéreos de Kiev desde o início da guerra.

Cinco pessoas morreram na região de Rostov, no sudoeste russo, onde três cidades foram alvo de ataques com drones de asa fixa e mísseis, destruindo habitações particulares, infraestruturas e fábricas, segundo o governador local, Yury Slyusar.

Um homem de 83 anos morreu depois de um drone ucraniano ter atingido uma casa particular na região de Moscovo, segundo o governador, Andrey Vorobyov.

Vorobyov confirmou ainda que um ataque ucraniano tinha provocado um incêndio num armazém pertencente à gigante retalhista russa Wildberries, na cidade de Podolsk.

Imagens partilhadas pelos meios de comunicação russos a partir de Podolsk mostravam colunas de fumo negro a subir do local.

A empresa confirmou o ataque ocorrido em Podolsk, situada a 36 quilómetros do centro de Moscovo, mas acrescentou que todo o pessoal foi retirado a tempo.

O presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobyanin, informou, pelo seu lado, que houve três feridos e que foram abatidos cerca de 600 drones que se dirigiam para a cidade de 13 milhões de habitantes desde a tarde de sábado.

Na Ucrânia, pelo menos uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas num ataque noturno russo contra Kryvy Rih, a cidade natal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, informou hoje o chefe da Administração Militar Regional, Oleksandr Ganzha.

Segundo indicou na rede social Telegram, a Rússia atacou mais de 20 vezes dois distritos com drones, artilharia e mísseis.

Em Kryvy Rih, uma empresa industrial sofreu danos e uma pessoa morreu. Outras 13 ficaram feridas, incluindo um homem de 48 anos que foi transportado para o hospital em estado grave.

Noutros locais da região de Dnipropetrovsk, em Nikopol, foram atacados o centro do distrito e as comunidades de Marganets, Myrove, Pokrovsk e Chervonohryhorivka.

Neste ataque, um homem de 55 anos ficou ferido e ficaram danificadas infraestruturas, uma empresa, um edifício residencial de vários andares e uma habitação particular.