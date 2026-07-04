Ataques ucranianos danificam terminal petrolífero em São Petersburgo

Os ataques ucranianos da madrugada deste sábado, 4 de julho, contra a Rússia danificaram um terminal petrolífero em São Petersburgo, já atingido em junho, e provocaram cortes parciais no fornecimento de eletricidade na cidade de Belgorod, capital da região homónima.“As forças de defesa antiaérea repeliram um ataque com drones inimigos em São Petersburgo e na região de Leninegrado. O ataque atingiu as instalações de um terminal petrolífero no distrito de Kirovski, em São Petersburgo”, informou o governador da segunda maior cidade da Rússia, Aleksandr Beglov, nas redes sociais.Segundo vídeos divulgados nas redes sociais, são visíveis várias colunas de fumo a elevar-se da zona do terminal, que já tinha sido alvo de um ataque no início de junho, coincidindo com o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.O governador da região de Leninegrado, Aleksandr Drozdenko, afirmou que os sistemas de defesa antiaérea abateram 72 drones durante a noite, embora os destroços de um aparelho intercetado tenham caído no porto de Vysotsk.Entretanto, em Belgorod, registaram-se cortes de eletricidade em várias zonas da cidade, próxima da fronteira com a Ucrânia, na sequência de ataques com drones contra uma central termoelétrica.“Os serviços públicos e as equipas de emergência trabalharam durante toda a noite para responder às consequências do ataque com mísseis do inimigo contra Belgorod”, escreveu o governador da região, Aleksandr Shuvayev, nas redes sociais.As autoridades esperam restabelecer o fornecimento de eletricidade ainda hoje, embora tenham alertado para a possibilidade de interrupções no abastecimento de água.As autoridades da região de Pskov informaram igualmente ter abatido mais de 30 drones, embora a queda de um deles tenha provocado três feridos entre a população civil.O Ministério da Defesa russo anunciou ter abatido um total de 389 drones durante a última noite nas regiões de Belgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Leninegrado, Novgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazan, Saratov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar, na região de Moscovo e na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia.Segundo o ministério, foram ainda intercetados drones que sobrevoavam o mar Negro e o mar de Azov..Drones ucranianos visam Moscovo e atingem refinaria em ataque de "grande escala". Uma "resposta justificada", diz Zelensky .São Petersburgo. Ataque ucraniano leva pela primeira vez a aviso para que habitantes não saiam de casa