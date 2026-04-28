Ataque ucraniano provocou três mortos e um incêndio na Rússia

Três pessoas morreram esta terça-feira, 28 de abril, na Rússia na sequência de um ataque ucraniano com drones contra a região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, disseram os responsáveis locais.O governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, três civis foram mortos e outros três ficaram feridos na sequência de ataques com drones das Forças Armadas ucranianas.Os aparelhos aéreos não tripulados da Ucrânia atingiram um automóvel na cidade de Voznesenovka, matando um homem, e um outro veículo na cidade de Bobrava foi atingido matando duas pessoas, especificou Gladkov. Durante a última noite, os destroços de um drone ucraniano provocaram um incêndio numa refinaria na cidade portuária russa de Tuapse, na costa do Mar Negro.Fontes da administração regional de Krasnodar, Rússia, disseram que o incêndio na refinaria foi causado pela queda de fragmentos de um drone ucraniano derrubado pelo sistema de defesa acrescentando que não se registaram vítimas. As autoridades russas afirmaram que 122 bombeiros apoiados por 39 autotanques estão ainda a combater o incêndio na refinaria.O chefe do distrito administrativo de Tuapse, Sergei Boyko, informou através das redes sociais que foi instalado um abrigo temporário na cidade.As explosões começaram por volta das 02:00 (23:00 de segunda-feira em Lisboa), sendo que o ataque ucraniano "prolongou-se durante várias horas", disseram ainda as autoridades russas.De acordo com o governo local, o ataque, além de danificar as instalações da refinaria, provocou também um grande derrame de crude no Mar Negro.Durante a última noite, as defesas aéreas russas abateram 186 drones ucranianos sobre seis regiões próximas do Mar Negro e do Mar de Azov, indicou o Ministério da Defesa da Rússia. Por outro lado, uma pessoa morreu num ataque da Rússia contra Kryvyi Rih, cidade natal do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.A Força Aérea ucraniana indicou que as tropas russas lançaram 123 drones nas últimas horas sendo que 95 foram destruídos e 16 atingiram vários locais da Ucrânia que não foram especificados. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o país em fevereiro de 2022. .Ucrânia alarga a sua diplomacia dos drones à Noruega e à Polónia