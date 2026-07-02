"Noite de horror". Ataque russo a Kiev faz pelo menos 13 mortos e mais de 90 feridos, diz Zelensky

Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas no ataque lançado pela Rússia com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones contra a capital ucraniana, Kiev, afirmou esta quinta-feira, 2 de julho, o presidente Volodymyr Zelensky. Uma "noite de horror", relatou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sybiga. Antes, o último balanço das autoridades locais apontava para oito mortos e dezenas de feridos na sequência do ataque de grande escala contra Kiev esta madrugada, que danificou edifícios e infraestruturas civis em toda a cidade."Foram relatados danos em mais de 20 locais em toda a cidade, a maioria deles edifícios residenciais comuns", referiu o chefe de estado da Ucrânia numa mensagem divulgada nas redes sociais, onde relata danos também "numa estação de ambulâncias, num instituto de investigação, num hotel e em empresas".O presidente ucraniano indicou que, durante a noite, a Rússia atacou ainda as regiões de Sumy, Dnipro, Zaporíjia e Cherkasy. "No total, a Rússia lançou mais de 70 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia durante a noite, quase metade deles mísseis balísticos, juntamente com quase 500 drones de ataque, incluindo os "shaheds" movidos a jato. O ataque principal foi dirigido a Kiev. Os nossos sistemas de defesa aérea conseguiram abater um número significativo de alvos, mas não todos", detalhou.. Muitos residentes procuraram refúgio nas estações de metro após os primeiros alertas emitidos pelo presidente ucraniano e outras autoridades.Anteriormente, o chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, tinha confirmado oito mortos e danos registados em 28 locais, sobretudo edifícios residenciais e infraestruturas civis. O presidente da câmara, Vitali Klitschko, indicou que 34 pessoas ficaram feridas.A Rússia tem intensificado os ataques contra Kiev nas últimas semanas, mesmo quando a campanha ucraniana com drones de longo alcance contra alvos militares e energéticos em território russo tem provocado escassez de combustível e perturbações nas linhas de abastecimento.Klitschko apelou aos residentes para permanecerem nos abrigos, descrevendo uma “furiosa ofensiva inimiga” em curso contra a capital.Segundo o autarca, cinco pessoas ficaram feridas na área de Shevchenkivskyi, incluindo um paramédico em estado crítico. O serviço de emergência da Ucrânia informou que um hotel e dois edifícios residenciais de cinco andares foram danificados na mesma zona.Na área de Desnianskyi, pessoas ficaram presas num edifício residencial de nove andares danificado, para onde se deslocaram equipas de resgate. Já na zona de Holosiivskyi, deflagrou um incêndio no telhado de um prédio de 16 andares.Em Sviatoshynskyi, registaram-se incêndios em duas residências privadas, tendo pessoas ficado presas entre os destroços numa delas.Já na zona de Darnytskyi, seis pisos de um edifício de nove andares colapsaram após um ataque russo, e outro prédio residencial de cinco andares foi danificado. O serviço de emergência acrescentou que um edifício de 16 andares e várias residências privadas foram atingidos na mesma área.Tkachenko referiu ainda que o ataque destruiu parcialmente um edifício residencial em Desnianskyi, provocou incêndios junto a habitações em duas zonas de Pecherskyi e causou um incêndio perto de um edifício administrativo em Solomianskyi. Foram também registados danos nas áreas de Obolonskyi e Podilskyi.."Fornecimento de equipamento de defesa aérea à Ucrânia é uma prioridade absoluta e crucial".Perante este novo ataque das forças de Moscovo a Kiev, Zelensky afirmou que "o fornecimento de equipamento de defesa aérea à Ucrânia é uma prioridade absoluta e crucial".Nesse sentido, considerou que "as contribuições para o programa PURL", Lista de Requisitos Priorizados para a Ucrânia da NATO, "continuam a ser essenciais". "Ajudam diretamente a salvar vidas", sublinhou. "Cada acordo bilateral que firmamos com os nossos parceiros na defesa aérea faz toda a diferença", assinalou Zelensky, "grato a todos os líderes que estão a ajudar".Na mensagem que partilhou nas redes sociais, referiu ainda a importância de se avançar com a implementação dos acordos sobre a produção de capacidades antibalísticas. "Contámos também muito com uma decisão dos Estados Unidos em relação às licenças para os mísseis Patriot e outras formas de cooperação. Estes são os tipos de medidas que podem parar esta guerra e prevenir ataques como este", enfatizou..UE vai propor novas sanções contra a Rússia.Tal como o presidente ucraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros apelou aos aliados o fornecimento de sistemas de defesa aérea. "Não atrasem as decisões sobre a defesa aérea da Ucrânia! Este é o nosso principal pedido aos nossos parceiros depois de Kiev ter sofrido uma noite de horror", pediu Andriy Sybiga numa mensagem publicada na rede social X.Referindo que a "Rússia atacou edifícios residenciais e infraestruturas civis", o chefe da diplomacia ucraniana acrescentou: "Exigimos respostas internacionais firmes. Não apenas palavras de condenação, mas ações concretas para travar o terror russo"..Em reação à ofensiva de Moscovo contra a capital ucraniana, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, anunciou que irá propor mais sanções contra a Rússia. "As palavras de condenação por si só não impedirão os ataques a Kiev. Só o apoio militar contínuo à Ucrânia e o aumento da pressão sobre Moscovo o podem fazer", começou por afirmar Kallas, referindo que, esta semana, a "UE começou a desembolsar 6 mil milhões de euros do empréstimo de apoio de 90 mil milhões de euros para reforçar as defesas de Kiev"."Hoje, proporei sanções a mais entidades que apoiam o complexo militar-industrial russo em resposta aos ataques. Quanto mais Moscovo atacar civis, mais sanções deverão ser impostas", defendeu a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança..Putin admite escassez de combustíveis devido a ataques da Ucrânia contra refinarias russas.Rússia mostra frustração com a atual posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia