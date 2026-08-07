Ataque em escola secundária perto de Banguecoque deixa sete mortos

A polícia tailandesa informou esta sexta-feira que sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um ataque com arma de fogo numa escola secundária no norte de Banguecoque, no qual o alegado autor também morreu.Três estudantes e três professores morreram no ataque, de acordo com um relatório divulgado por uma agente no canal de televisão da polícia no Facebook.Dois dos feridos encontram-se em estado crítico, refere-se ainda no relatório, que não especifica se são estudantes da escola, uma prestigiada instituição pública tailandesa.O serviço público de radiodifusão, Thai PBS, informou igualmente sobre sete mortos, incluindo o suspeito, e 15 feridos.O atirador, identificado como um adolescente de 14 ou 15 anos, também morreu, avançaram os meios de comunicação locais. Não ficou imediatamente claro se o jovem foi abatido pela polícia ou se terá tirado a própria vida.Anteriormente, as autoridades notaram que o suspeito se encontrava dentro da sala de informática do centro educativo, identificado pelos meios de comunicação locais como a Escola Secundária Debsirin Nonthaburi, situada a cerca de 15 quilómetros a noroeste da capital tailandesa, na província de Nonthaburi.A Tailândia tem uma das taxas de posse de armas mais elevadas da região, com cerca de 10 milhões de armas de fogo estimadas em circulação, o que corresponde a uma por cada sete habitantes.Os tiroteios não são invulgares, existindo facilidade de acesso a armas para pessoal do Exército e da Polícia, além de normas permissivas e antigas para a sua aquisição por parte da população civil. Os compromissos políticos para endurecer a legislação sobre armas não impediram a repetição destas tragédias.Em fevereiro, a diretora de uma escola em Hat Yai, no sul da Tailândia, morreu noutro ataque, depois de um homem ter irrompido a tiro no centro, além de ter feito professores e alunos como reféns, que foram posteriormente libertados.Em 2022, um ex-polícia armado com uma pistola e uma faca matou 24 crianças e 12 adultos numa creche no norte do país, num dos massacres mais mortíferos da história da Tailândia..Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos