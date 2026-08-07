Ataque em escola secundária perto de Banguecoque deixa sete mortos
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Internacional

Ataque em escola secundária perto de Banguecoque deixa sete mortos

Três estudantes e três professores morreram no ataque, de acordo com um relatório divulgado por uma agente no canal de televisão da polícia no Facebook.
DN/Lusa
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A polícia tailandesa informou esta sexta-feira que sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um ataque com arma de fogo numa escola secundária no norte de Banguecoque, no qual o alegado autor também morreu.

Três estudantes e três professores morreram no ataque, de acordo com um relatório divulgado por uma agente no canal de televisão da polícia no Facebook.

Dois dos feridos encontram-se em estado crítico, refere-se ainda no relatório, que não especifica se são estudantes da escola, uma prestigiada instituição pública tailandesa.

O serviço público de radiodifusão, Thai PBS, informou igualmente sobre sete mortos, incluindo o suspeito, e 15 feridos.

O atirador, identificado como um adolescente de 14 ou 15 anos, também morreu, avançaram os meios de comunicação locais. Não ficou imediatamente claro se o jovem foi abatido pela polícia ou se terá tirado a própria vida.

Anteriormente, as autoridades notaram que o suspeito se encontrava dentro da sala de informática do centro educativo, identificado pelos meios de comunicação locais como a Escola Secundária Debsirin Nonthaburi, situada a cerca de 15 quilómetros a noroeste da capital tailandesa, na província de Nonthaburi.

A Tailândia tem uma das taxas de posse de armas mais elevadas da região, com cerca de 10 milhões de armas de fogo estimadas em circulação, o que corresponde a uma por cada sete habitantes.

Os tiroteios não são invulgares, existindo facilidade de acesso a armas para pessoal do Exército e da Polícia, além de normas permissivas e antigas para a sua aquisição por parte da população civil. Os compromissos políticos para endurecer a legislação sobre armas não impediram a repetição destas tragédias.

Em fevereiro, a diretora de uma escola em Hat Yai, no sul da Tailândia, morreu noutro ataque, depois de um homem ter irrompido a tiro no centro, além de ter feito professores e alunos como reféns, que foram posteriormente libertados.

Em 2022, um ex-polícia armado com uma pistola e uma faca matou 24 crianças e 12 adultos numa creche no norte do país, num dos massacres mais mortíferos da história da Tailândia.

Ataque em escola secundária perto de Banguecoque deixa sete mortos
Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos
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