Ataque de mísseis ucraniano em região russa de Belgorod provoca seis mortes

Pelo menos seis civis russos morreram e quatro ficaram feridos esta segunda-feira na sequência de um ataque de mísseis ucranianos contra a região fronteiriça de Belgorod, informou o governador regional em funções, Alexander Shuvaev.

"Seis civis foram mortos e quatro ficaram feridos, incluindo uma criança", anunciou o governador na rede de mensagens MAX, precisando que o ataque atingiu a localidade de Koloskovo, no distrito de Valuysky, a cerca de quinze quilómetros da fronteira.

A Ucrânia e a Rússia têm intensificado os seus ataques há vários meses, provocando um número crescente de vítimas civis, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.

Na Rússia, uma vaga de centenas de drones causou 12 mortos no domingo, enquanto os ataques russos provocaram sete mortos na Ucrânia.

A Ucrânia afirmou este domingo que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.

Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 1,3 biliões de rublos (13,3 milhões de euros).

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.