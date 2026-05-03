Ataque de larga escala com drones ucranianos faz um morto na região de Moscovo

Um ataque em larga escala com drones ucranianos levou à morte de um homem na região de Moscovo, durante a noite de sábado, segundo autoridades russas.De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os sistemas de defesa aérea abateram um total de 334 drones em várias regiões do país, incluindo Belgorod, Bryansk, Kursk, Tula e a própria região de Moscovo, bem como na península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, noticia a agência espanhola EFE.O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, confirmou a vítima mortal. “Infelizmente, um homem de 77 anos morreu na aldeia de Chernevo, no distrito de Volokolamsk”, declarou à agência TASS.Alvos e danos em várias regiõesTambém na região de Leningrado, foram intercetadas dezenas de drones. O governador Alexander Drozdenko indicou que 60 aparelhos foram abatidos. “O principal alvo do ataque era o porto de Primorsk. Como resultado da repulsão do ataque, começou um incêndio em Primorsk, mas já foi extinto”, afirmou.Na capital, o presidente da câmara, Sergei Sobyanin, referiu que vários drones foram destruídos durante a noite e que outros continuavam a dirigir-se para Moscovo na manhã de domingo..Drones russos fazem três vítimasA influência dos drones no conflito ganha cada vez mais destaque e lado a lado e os russos também têm recorrido cada vez mais ao uso destes equipamentos. Ataques russos na região de Odessa, no sul da Ucrânia, mataram duas pessoas, incluindo um motorista de camião num porto, informou o governador regional Oleg Kiper nas redes sociais.“Drones inimigos atingiram três prédios residenciais e outros dois foram danificados... Instalações e equipamentos da infraestrutura portuária também foram danificados”, disse.Na região fronteiriça de Kherson, no sul da Ucrânia, os drones russos também mataram uma pessoa. A Rússia disparou 268 drones e um míssil balístico durante a noite de sábado e madrugada deste domingo, informou a Força Aérea de Kiev..Ataque ucraniano provocou três mortos e um incêndio na Rússia